Xiaomi продолжает терять деньги на каждом автомобиле — Finance.ua

Xiaomi все еще терпит убытки на каждом проданном автомобиле, хотя компании удалось сократить эти потери. По итогам второго квартала 2025 года операционный убыток подразделения Xiaomi Auto составил 41 млн долларов.

Об этом пишет CarNewsChina

В этот период компания отгрузила 81 302 электрокара, что в среднем означает около 507 долларов убытка на каждую машину. Это значительно лучше предыдущих результатов:

в первом квартале 2025 года потери составили примерно 905 долларов на авто (68 млн долларов на 75 869 машин),

а в четвертом квартале 2024 года — свыше 1376 долларов на автомобиль (96 млн долларов на 69 697 авто).

Таким образом, компания уже три квартала подряд сокращает убытки на каждую единицу на 400−500 долларов, что приближает ее к ожидаемой точке безубыточности.

В финансовом отчете Xiaomi отмечено, что валовая маржа бизнеса «умных» электромобилей и инноваций в сфере ИИ выросла с 15,4% во втором квартале 2024 года до 26,4% во втором квартале 2025-го, что также приближает компанию к прибыльности. По оптимистическому прогнозу аналитиков, Xiaomi Auto может выйти «в плюс» уже в следующем квартале, или же достичь этого почти наверняка до конца года.

Значительно выросла и средняя цена электромобилей компании. Если во втором квартале 2024 года она составляла около 31 м 340 долларов, то теперь поднялась до 34 м 770 долларов. Основным фактором стал запуск модели Xiaomi SU7 Ultra, ориентированной на премиальный сегмент. Стоимость базовой версии составляет 72 650 долларов, пакет Racing оценивается в 86 390 долларов, а топовая версия Nurburgring Limited Edition стоит более 111 700 долларов, что уже напрямую конкурирует с традиционными брендами класса люкс.

В то же время компания сталкивается с проблемами поставок из-за высокого спроса. После постепенного разрешения производственных затруднений с SU7, аналогичная ситуация возникла с новым кроссовером Xiaomi YU7. Модель YU7 Max (стоимостью от 48 000 долларов) была распродана в первый же день запуска — 26 июня, после чего клиентам предложили заказ «под индивидуальное производство». По словам покупателей, сроки ожидания составляют 50−53 недели, а официальный сайт марки сейчас показывает даже более длинные сроки: 55−58 недель для Standard, 47−50 недель для Pro и 41−44 недели для Max. То есть нового автомобиля придется ждать почти год.

Гендиректор компании Лей Цзюнь признает, что подобные задержки несут репутационные риски и могут повлиять на дальнейший спрос. Именно поэтому он посоветовал клиентам, которые не готовы ждать, обратить внимание на альтернативы — в частности, Xpeng G7, Li Auto i8 или даже прямого конкурента YU7 — Tesla Model Y.

