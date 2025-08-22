Google представила смартфоны серии Pixel 10 с новыми функциями ИИ (видео) — Finance.ua
Google представила смартфоны серии Pixel 10 с новыми функциями ИИ (видео)

Компания Google представила смартфоны серии Pixel 10 с инструментами искусственного интеллекта, которые предугадывают потребности пользователей.
Новая функция Magic Cue от Gemini позволяет чат-боту проанализировать цифровую жизнь пользователя и вывести на экран телефона необходимую информацию именно тогда, когда она нужна.
Во время звонка в авиакомпанию Magic Cue найдет информацию о вашем бронировании в Gmail и автоматически выведет ее на экран телефона. Или, когда друг напишет вам о встрече в воскресенье, Gemini предложит вариант кафе и покажет ваш календарь.

Что известно о смартфонах Pixel 10

Функция Magic Cue является частью серии обновлений искусственного интеллекта для Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro Fold. Каждый из них оснащен новым чипом Tensor G5, запускающим Magic Cue и другие инструменты искусственного интеллекта локально на устройстве.
Лео Гебби, главный аналитик исследовательской компании CCS Insight, считает, что Google «позиционирует искусственный интеллект на устройствах более эффективно, чем любой из его конкурентов», и что функция Magic Cue является «первым шагом к широко разрекламированным возможностям ИИ, которые уже некоторое время обещают реализовать на смартфонах».
Pixel 10 имеет 6,3-дюймовый OLED-экран и обновленную систему изображения, впервые включающую 10,8-мегапиксельную 5-кратную телекамеру, благодаря чему количество камер на задней панели увеличилось до трех, по сравнению с двумя в предыдущих моделях.
Pixel 10 Pro доступен в двух размерах с экраном 6,3 или 6,8 дюйма и имеет три камеры на задней панели, включая 48-мегапиксельную телекамеру с 10-кратным оптическим зумом.
Pixel 10 Pro Fold становится одним из первых складных телефонов, имеющих полную водо- и пыленепроницаемость IP68, стандартную для обычных телефонов, поскольку Google пытается развеять опасения относительно прочности гибкого экрана. У него похожая с Pixel 10 систему камер.
Телефоны также поддерживают различные функции искусственного интеллекта для фотографирования, включая новую функцию Camera Coach, которая использует серверы искусственного интеллекта Google для анализа сцены перед камерой и предлагает различные варианты кадрирования, углов и освещения для более качественных фотографий.
  • Цены. Pixel 10 стоит от $799 долларов, а Pixel 10 Pro — от $999 и будет доступен 28 августа. Pixel 10 Pro Fold стоит от $1799 и поступит в продажу позже, 9 октября.

Pixel Watch 4 и Pixel Buds 2a

Google также представил смарт-часы Pixel Watch 4, в которых Gemini может выступать в роли личного ИИ-тренера. Gemini, являющаяся частью нового приложения Fitbit, может создавать персонализированные планы тренировок и сна, измерять эффективность тренировок в реальном времени и отвечать на вопросы о здоровье и фитнесе в стиле чат-бота.
Pixel Watch 4 доступен в двух размерах и имеет выпуклый экран, который на 10% больше экранов предыдущих моделей. Это первые смарт-часы, которые предлагают спутниковые службы экстренной помощи SOS в случае отсутствия сети.
Это, кроме того, первые смарт-часы Google, разработанные с учетом удобства обслуживания, включая ремонт батареи и экрана.
  • Цена — от $349.
Тем временем Pixel Buds 2a — это более дешевая версия компактных Bluetooth-наушников Google стоимостью $29. У них тот же чип Tensor A1, что и у наушников Buds Pro 2, а также функция шумоподавления и встроенный ИИ-ассистент Gemini. Зарядный чехол Buds 2a также имеет скользящий аккумулятор, хотя сами наушники не подлежат ремонту.
По материалам:
Факти
