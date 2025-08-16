Google и NASA создают «космического ИИ-врача» — Finance.ua

Google и NASA создают «космического ИИ-врача» Сегодня 05:07 — Технологии&Авто

Google и NASA создают «космического ИИ-врача», Фото: ілюстративне

Google совместно с NASA работает над созданием нового «врача-ИИ» для космических миссий. Однако воспользоваться им смогут только те, кто отправится далеко за пределы Земли, например, на Марс.

Об этом сообщает PCMag.

Цель проекта

Проект призван преодолеть вызовы многолетних космических путешествий: отсутствие реального времени связи с Землей, невозможность отправки медицинских образцов на исследования и отсутствие эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

Для сравнения сигнал между Марсом и Землей может задерживаться до 223 минут в одну сторону, что делает традиционные консультации с врачами невозможными.

Новый инструмент — Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) — способен давать советы и проводить диагностику полностью автономно.

В будущих версиях предполагается интеграция ультразвуковой диагностики и дополнительных биометрических данных.

О разработке

Разработка входит в программу Artemis, направленную на создание постоянной базы на Луне и подготовку пилотируемых полетов на Марс.

CMO-DA работает на платформе Google Cloud Vertex AI и использует открытые языковые модели, такие как Llama 3 и Mistral-3 Small.

По словам представителей Google, все права кода принадлежат NASA. Система уже протестирована на диагностике распространенных болезней с участием трех врачей, среди которых был и астронавт.

Mind По материалам:

