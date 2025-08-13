В Дубае появится новый ресторан с ИИ-шефом — Finance.ua
В Дубае появится новый ресторан с ИИ-шефом

В сентябре 2025 года в центре Дубая, рядом с Бурдж-Халифа, откроет свои двери новый ресторан WOOHOO. Он обещает перевернуть представление о кулинарном искусстве, а главной особенностью станет отсутствие звездного шеф-повара, которого заменит искусственный интеллект по имени Chef Aiman.
Об этом сообщают СМИ.
Chef Aiman создан для сочетания передовых технологий и традиционной кулинарии, он сможет анализировать вкусы гостей, создавать уникальные рецепты, разрабатывать сервировку и даже влиять на дизайн атмосферы заведения. Таким образом, поход в ресторан станет полноценным инновационным опытом, где технология не только помогает человеку, но и открывает новые гастрономические горизонты.
Имя Chef Aiman было образовано от сочетания «AI» (искусственный интеллект) и «man» (человек), что символизирует гармонию, а не конкуренцию между технологиями и людьми. Это сложный алгоритм, формирующий меню, учитывая десятки факторов:
  • Химический состав ингредиентов
  • Физико-химические процессы при подготовке
  • Текстуры блюд
  • Кислотность
  • Температуру
  • Сочетание ароматов
  • Глобальные гастрономические тенденции
База знаний системы включает более тысячи традиционных и фьюжн-рецептов, а блюда будут готовить повара под руководством звездного дубайского шефа Рейфа Османа. Каждый рецепт проходит проверку на практике, что гарантирует идеальный баланс между технологическим расчетом и кулинарным искусством.
Chef Aiman будет работать в режиме непрерывного усовершенствования, и после каждого отклика клиента алгоритм будет анализировать данные, чтобы внести изменения в свои модели. Это позволяет ему различать не только теоретически идеальные сочетания продуктов, но и те, что реально нравятся людям.
Один из соучредителей ресторана и CEO компании Gastronaut Ахмет Ойтун Чакир рассказал, что главная цель ресторана — не заменить человека, а усилить его возможности, расширив границы гастрономического творчества. Таким образом, ресторан станет местом сотрудничества между искусственным интеллектом и поварами, а не состязанием между ними.
Кроме кулинарной инновационности, у Chef Aiman есть и экологическая миссия. Алгоритм разрабатывает блюда, используя ингредиенты, которые в ресторанном секторе часто выбрасываются: остатки овощей, обрезки мяса, кулинарные отходы. Так можно значительно сократить пищевые отходы и снизить расходы заведения.
По материалам:
ua.news
