Санкции помешали россии построить два ледокола — Finance.ua

Санкции помешали россии построить два ледокола Сегодня 05:04 — Мир

«Росморпорт» расторг контракт с Онежским судостроительным заводом на строительство двух инновационных ледоколов общей стоимостью 18,5 млрд рублей.

Об этом пишет российское издание «Ведомости».

Соглашение, заключенное в 2021 году и предусматривало строительство 95-метровых ледоколов мощностью 12−14 МВт класса Icebreaker7.

Читайте также США ввели санкции против компании А7 и связанных с ней структур

Речь идет о судах, способных передвигаться сквозь лед толщиной до 1,5 метра и работать как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе. Такие суда в россии раньше не строили, говорится в сообщении.

«Ледоколы предназначались для круглогодичной эксплуатации в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, а также в Северном Ледовитом океане в летне-осенний период», — говорится в сообщении.

Читайте также Банки Вьетнама усложнили расчеты для российского бизнеса из-за санкций

Передать их заказчику планировали еще в 2024 году, затем срок перенесли на 2026 год, но строительство фактически не велось из-за санкций.

Изначально предполагалось, что суда построят по субподряду на турецкой верфи Kuzey Star Shipyard, однако договоренности были сорваны после вторжения россии в Украину.

Несмотря на то, что работы не велись, «Росморпорт» выплатил ССЗ аванс в 9,27 млрд рублей. Теперь завод обязали вернуть эти средства в течение пяти рабочих дней после расторжения контракта.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.