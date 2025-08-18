Санкции помешали россии построить два ледокола — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Санкции помешали россии построить два ледокола

Мир
8
«Росморпорт» расторг контракт с Онежским судостроительным заводом на строительство двух инновационных ледоколов общей стоимостью 18,5 млрд рублей.
Об этом пишет российское издание «Ведомости».
Соглашение, заключенное в 2021 году и предусматривало строительство 95-метровых ледоколов мощностью 12−14 МВт класса Icebreaker7.
Читайте также
Речь идет о судах, способных передвигаться сквозь лед толщиной до 1,5 метра и работать как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе. Такие суда в россии раньше не строили, говорится в сообщении.
«Ледоколы предназначались для круглогодичной эксплуатации в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, а также в Северном Ледовитом океане в летне-осенний период», — говорится в сообщении.
Читайте также
Передать их заказчику планировали еще в 2024 году, затем срок перенесли на 2026 год, но строительство фактически не велось из-за санкций.
Изначально предполагалось, что суда построят по субподряду на турецкой верфи Kuzey Star Shipyard, однако договоренности были сорваны после вторжения россии в Украину.
Несмотря на то, что работы не велись, «Росморпорт» выплатил ССЗ аванс в 9,27 млрд рублей. Теперь завод обязали вернуть эти средства в течение пяти рабочих дней после расторжения контракта.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems