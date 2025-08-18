Санкции помешали россии построить два ледокола — Finance.ua

Санкции помешали россии построить два ледокола
«Росморпорт» расторг контракт с Онежским судостроительным заводом на строительство двух инновационных ледоколов общей стоимостью 18,5 млрд рублей.
Об этом пишет российское издание «Ведомости».
Соглашение, заключенное в 2021 году и предусматривало строительство 95-метровых ледоколов мощностью 12−14 МВт класса Icebreaker7.
Речь идет о судах, способных передвигаться сквозь лед толщиной до 1,5 метра и работать как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе. Такие суда в россии раньше не строили, говорится в сообщении.
«Ледоколы предназначались для круглогодичной эксплуатации в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, а также в Северном Ледовитом океане в летне-осенний период», — говорится в сообщении.
Передать их заказчику планировали еще в 2024 году, затем срок перенесли на 2026 год, но строительство фактически не велось из-за санкций.
Изначально предполагалось, что суда построят по субподряду на турецкой верфи Kuzey Star Shipyard, однако договоренности были сорваны после вторжения россии в Украину.
Несмотря на то, что работы не велись, «Росморпорт» выплатил ССЗ аванс в 9,27 млрд рублей. Теперь завод обязали вернуть эти средства в течение пяти рабочих дней после расторжения контракта.
