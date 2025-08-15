США ввели санкции против компании А7 и связанных с ней структур — Finance.ua

США ввели санкции против компании А7 и связанных с ней структур Сегодня 14:32 — Фондовый рынок

США ввели санкции против компании А7 и связанных с ней структур

США внесли в санкционный список SDN List компанию А7, созданную с участием российского банка ПСБ и специализирующуюся на расчетах для внешнеэкономической деятельности.

Об этом сообщил OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Министерства финансов США, ответственное за исполнение санкций), передает «Интерфакс-Украина».

Под ограничения также попали:

ООО «А7 Агент» и ООО «А71»;

криптовалютная биржа Grinex;

платформы Exved и INDEFI Smartbank;

компания Garantex Europe (эстонское юридическое лицо криптобиржи Garantex);

компания Old Vector (Бишкек).

По данным Минфина США, биржа Grinex была создана сотрудниками российской Garantex, находящейся в санкционном списке с 2022 года. Grinex использовала схему с участием Old Vector, компании А7 и связанных с ней структур для обхода ограничений.

В SDN List также внесли соучредителя Garantex Сергея Менделеева, который, по данным OFAC, контролирует платформы Exved и INDEFI Smartbank.

Ранее министерство юстиции США сообщало, что 6 марта правоохранительные органы страны вместе с Германией и Финляндией разрушили онлайн-инфраструктуру Garantex, поскольку она подозревается в нарушении санкций и отмывании преступных доходов.

Доля ПСБ в А7 составляет 49%. Ранее сообщалось, что партнером ПСБ в этом проекте выступает бизнесмен Илан Шор (он является гендиректором операционной «дочки» А7 — компании «А7 Агент»). В июле компания увеличила уставный капитал с 10 млн рублей до 12,7 млрд рублей.

А7 была создана осенью прошлого года. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. В мае А7 была включена в санкционный список Великобритании, а в июле подверглась санкциям Евросоюза.

