США ввели санкции против компании А7 и связанных с ней структур — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США ввели санкции против компании А7 и связанных с ней структур

Фондовый рынок
37
США ввели санкции против компании А7 и связанных с ней структур
США ввели санкции против компании А7 и связанных с ней структур
США внесли в санкционный список SDN List компанию А7, созданную с участием российского банка ПСБ и специализирующуюся на расчетах для внешнеэкономической деятельности.
Об этом сообщил OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Министерства финансов США, ответственное за исполнение санкций), передает «Интерфакс-Украина».
Под ограничения также попали:
  • ООО «А7 Агент» и ООО «А71»;
  • криптовалютная биржа Grinex;
  • платформы Exved и INDEFI Smartbank;
  • компания Garantex Europe (эстонское юридическое лицо криптобиржи Garantex);
  • компания Old Vector (Бишкек).
По данным Минфина США, биржа Grinex была создана сотрудниками российской Garantex, находящейся в санкционном списке с 2022 года. Grinex использовала схему с участием Old Vector, компании А7 и связанных с ней структур для обхода ограничений.
Читайте также
В SDN List также внесли соучредителя Garantex Сергея Менделеева, который, по данным OFAC, контролирует платформы Exved и INDEFI Smartbank.
Ранее министерство юстиции США сообщало, что 6 марта правоохранительные органы страны вместе с Германией и Финляндией разрушили онлайн-инфраструктуру Garantex, поскольку она подозревается в нарушении санкций и отмывании преступных доходов.
Доля ПСБ в А7 составляет 49%. Ранее сообщалось, что партнером ПСБ в этом проекте выступает бизнесмен Илан Шор (он является гендиректором операционной «дочки» А7 — компании «А7 Агент»). В июле компания увеличила уставный капитал с 10 млн рублей до 12,7 млрд рублей.
А7 была создана осенью прошлого года. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. В мае А7 была включена в санкционный список Великобритании, а в июле подверглась санкциям Евросоюза.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems