США ввели санкции против компании А7 и связанных с ней структур — Finance.ua

США ввели санкции против компании А7 и связанных с ней структур
США внесли в санкционный список SDN List компанию А7, созданную с участием российского банка ПСБ и специализирующуюся на расчетах для внешнеэкономической деятельности.
Об этом сообщил OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Министерства финансов США, ответственное за исполнение санкций), передает «Интерфакс-Украина».
Под ограничения также попали:
- ООО «А7 Агент» и ООО «А71»;
- криптовалютная биржа Grinex;
- платформы Exved и INDEFI Smartbank;
- компания Garantex Europe (эстонское юридическое лицо криптобиржи Garantex);
- компания Old Vector (Бишкек).
По данным Минфина США, биржа Grinex была создана сотрудниками российской Garantex, находящейся в санкционном списке с 2022 года. Grinex использовала схему с участием Old Vector, компании А7 и связанных с ней структур для обхода ограничений.
Читайте также
В SDN List также внесли соучредителя Garantex Сергея Менделеева, который, по данным OFAC, контролирует платформы Exved и INDEFI Smartbank.
Ранее министерство юстиции США сообщало, что 6 марта правоохранительные органы страны вместе с Германией и Финляндией разрушили онлайн-инфраструктуру Garantex, поскольку она подозревается в нарушении санкций и отмывании преступных доходов.
Доля ПСБ в А7 составляет 49%. Ранее сообщалось, что партнером ПСБ в этом проекте выступает бизнесмен Илан Шор (он является гендиректором операционной «дочки» А7 — компании «А7 Агент»). В июле компания увеличила уставный капитал с 10 млн рублей до 12,7 млрд рублей.
А7 была создана осенью прошлого года. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. В мае А7 была включена в санкционный список Великобритании, а в июле подверглась санкциям Евросоюза.
Поделиться новостью
Также по теме
США ввели санкции против компании А7 и связанных с ней структур
«Киевстар» вышел на американскую биржу Nasdaq
Xiaomi выпустила новый смартфон за 150 долларов (фото)
Суд в Нидерландах арестовал активы «дочки» «Газпрома»
Kodak сообщает об угрозе банкротства — CNN
Банки Вьетнама усложнили расчеты для российского бизнеса из-за санкций