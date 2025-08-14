США временно сняли санкции с российских транзакций, необходимых для подготовки встречи на Аляске — Finance.ua
26
США временно сняли санкции с российских транзакций, необходимых для подготовки встречи на Аляске.
Об этом говорится в релизе Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Лицензия временно разрешает некоторые запрещенные санкциями против россии операции, если они касаются встреч путина и Трампа на Аляске 15 августа.
Документ будет действовать до 20 августа и не разрешает разблокировать замороженные активы и проводить другие запрещенные операции, кроме прямо указанных в лицензии.
Напомним, Дональд Трамп встретится с Путиным 15 августа в штате Аляска. Президент США ранее утверждал, что «есть хорошие шансы» на встречу с путиным и Зеленским — говорит, что эта встреча может состояться быстро после саммита с главой кремля.
Однако, если 15 августа он не получит нужных ответов, то трехсторонняя встреча не состоится.
CBS писало со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и глава кремля владимир путин могут встретиться в конце следующей недели. США уже работают над местом встречи лидеров.
Сам глава кремля, комментируя возможность встретиться с Зеленским, заявил, что для этого нет соответствующих условий.
