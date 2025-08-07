«Пора заканчивать войну»: Президент назвал три формата мирных переговоров — Finance.ua

«Пора заканчивать войну»: Президент назвал три формата мирных переговоров Сегодня 14:45

Украина предложила три формата будущих мирных переговоров. Они должны пройти в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решительности и открытости к диалогу со стороны Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

«Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Украина и Германия все равно видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия», — заметил президент.

По его словам, война именно в Европе, и Украина — неотъемлемая часть Европы, ведь Киев уже в переговорах по вступлению в Евросоюз.

«Поэтому Европа должна быть участником соответствующих процессов. Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом», — заметил он.

Зеленский сообщил, что советники безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования общих взглядов Украины, Европы и Соединенных Штатов.

«Также вчера обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний», — подчеркнул глава Украины.

Он отметил, что Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны.

«Пора заканчивать войну. Спасибо всем, кто помогает!» — подытожил Зеленский.

Напомним, что в среду, 6 августа, в россию прибыл спецпредставитель президента США Стив Виткофф, где встретился с российским диктатором владимиром путиным.

