Сколько россия планирует потратить на войну в ближайшие 10 лет (сумма) Сегодня 18:00

Российская Федерация планирует потратить на собственное перевооружение до 2036 года около 1,1 трлн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы разведки Украины Кирилла Буданова.

По его словам, сейчас россия планирует самую масштабную программу перевооружения со времен распада Советского Союза.

«Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества рф для готовности к предстоящей масштабной войне», — сказал Буданов.

В частности, в рамках военной реформы в рф уже созданы два новых военных округа Московский и Ленинградский, а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

«россия стремится разрушить текущий безопасностный и экономический порядок. Для этого Москва наращивает присутствие в Африке, прежде всего используя для этого свои прокси-силы: ЧВК „Вагнер“ и „африканский корпус“, а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру», — говорит Буданов.

Также россияне пытаются проводить гибридные информационные и кибероперации на территории других государств, через подконтрольные СМИ и лидеров мнений вмешиваются в цивилизованный демократический процесс.

«Москва имеет целью навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где „великие“ государства, прежде всего — рф обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом круге вершат судьбу мира», — считает руководитель разведки.

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