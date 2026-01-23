0 800 307 555
НБУ: 53 финкомпании в Украине получили статус значимых

Национальный банк Украины впервые обнародовал список значимых финансовых компаний, который был одобрен решением правления НБУ от 21 января 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Условия

Значимость финансовой компании определяется по определенному перечню критериев. Среди них доля активов и внебалансовых обязательств на уровне не менее 1% от общего объема активов и внебалансовых обязательств финкомпаний на дату оценивания (за исключением компаний из 50% и более акций в собственности государства).
Кроме того, финансовая компания является ответственным лицом финансовой группы, признанной Национальным банком из числа средних и крупных групп. Имеет риск нарушения прав потребителей финансовых услуг на уровне «высокий» или «очень высокий».
Независимо от объемов деятельности за последние 12 месяцев предоставляла финансовые услуги по государственным программам или программам органов местного самоуправления.
В Нацбанке отметили, что финансовая компания обретает/теряет статус значимой со дня обнародования НБУ соответствующего перечня. Список по ссылке

Что это значит

НБУ подчеркнул, что значимые финансовые компании должны выполнять ряд дополнительных требований:
  • разрабатывать и подавать в Национальный банк план деятельности в 3,5 года;
  • сообщать НБУ об увеличении размера уставного капитала с предоставлением документов об источниках происхождения средств для такого увеличения.
Payment systems