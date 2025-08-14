Банки Вьетнама усложнили расчеты для российского бизнеса из-за санкций — Finance.ua

Банки Вьетнама усложнили расчеты для российского бизнеса из-за санкций 14.08.2025, 02:08 — Фондовый рынок

Банки Вьетнама усложнили расчеты для российского бизнеса из-за санкций

Вьетнамские банки начали предъявлять дополнительные требования к российским компаниям при проведении платежей.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на российское издание РБК.

Теперь деньги проходят только в двух случаях: если товар действительно поставляется во Вьетнам или при наличии гражданина республики среди учредителей компании-контрагента.

Банки опасаются вторичных санкций со стороны Запада за операции с россией.

Новые требования были введены с середины лета 2025 года, и у клиентов уже были случаи, когда переводы задерживались или блокировались из-за невыполнения этих условий.

Теперь банки требуют полный пакет документов: контракт, инвойс, транспортные и таможенные документы, подтверждающие связь соглашения с Вьетнамом, а если отгрузка товара в страну не планируется, ищут «якорь» в виде местного учредителя, офиса или долгосрочного контракта с вьетнамским партнером.

Это помогает банкам обосновать перед регулятором, что операция связана с местной экономикой и не имеет целью обойти санкции.

Для российских компаний, закупающих или перерабатывающих товары во Вьетнаме, практически ничего не изменилось, однако транзитные схемы так усложнились, что бизнесу приходится искать альтернативы в других азиатских юрисдикциях.

Собеседники издания отметили, что вьетнамские банки начали ужесточать условия в 2024 году под влиянием указа президента США от 22 декабря 2023 года о санкциях за соглашения в интересах российского оборонного сектора, а также разъяснений OFAC от 12 июня 2024 года по поводу вторичных санкций.

Формального запрета на платежи без привязки к Вьетнаму в республике нет, однако банки восприняли американские меры как сигнал к повышенной осторожности.

По материалам:

