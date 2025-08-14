Банки Вьетнама усложнили расчеты для российского бизнеса из-за санкций — Finance.ua

Банки Вьетнама усложнили расчеты для российского бизнеса из-за санкций
Вьетнамские банки начали предъявлять дополнительные требования к российским компаниям при проведении платежей.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на российское издание РБК.
Теперь деньги проходят только в двух случаях: если товар действительно поставляется во Вьетнам или при наличии гражданина республики среди учредителей компании-контрагента.
Банки опасаются вторичных санкций со стороны Запада за операции с россией.
Новые требования были введены с середины лета 2025 года, и у клиентов уже были случаи, когда переводы задерживались или блокировались из-за невыполнения этих условий.
Теперь банки требуют полный пакет документов: контракт, инвойс, транспортные и таможенные документы, подтверждающие связь соглашения с Вьетнамом, а если отгрузка товара в страну не планируется, ищут «якорь» в виде местного учредителя, офиса или долгосрочного контракта с вьетнамским партнером.
Это помогает банкам обосновать перед регулятором, что операция связана с местной экономикой и не имеет целью обойти санкции.
Для российских компаний, закупающих или перерабатывающих товары во Вьетнаме, практически ничего не изменилось, однако транзитные схемы так усложнились, что бизнесу приходится искать альтернативы в других азиатских юрисдикциях.
Собеседники издания отметили, что вьетнамские банки начали ужесточать условия в 2024 году под влиянием указа президента США от 22 декабря 2023 года о санкциях за соглашения в интересах российского оборонного сектора, а также разъяснений OFAC от 12 июня 2024 года по поводу вторичных санкций.
Формального запрета на платежи без привязки к Вьетнаму в республике нет, однако банки восприняли американские меры как сигнал к повышенной осторожности.
Поделиться новостью
Также по теме
Банки Вьетнама усложнили расчеты для российского бизнеса из-за санкций
Китай ввел контрсанкции против двух банков ЕС
«Киевстар» выходит на Nasdaq
Фонд государственного имущества продал «Энергосталь» за 600 млн грн (детали)
Во Львове тестируют швейцарские трамваи (фото)
Сколько людей используют еженедельно ChatGPT