В россии фиксируют худший кризис неплатежей с 2020 года — Finance.ua

В россии фиксируют худший кризис неплатежей с 2020 года Сегодня 06:21

Российский малый и средний бизнес столкнулся с худшим кризисом неплатежей со времен пандемии.

Об этом пишет The Moscow Times.

По результатам совместного исследования Промсвязьбанка, ассоциации «Опора россии» и НАФИ, в июне зафиксировали резкий рост неплатежей и нарушение контрактных условий.

Наиболее распространенным нарушением стала задержка оплаты (79%), а 58% компаний вообще не получили оплату за поставки.

Глава РСПП Александр Шохин отметил, что задержки распространяются даже среди крупных компаний: «Цепочки платежей рушатся… все перекрывает ставка». Повышение ключевой ставки заставляет бизнес задерживать расчеты — клиенты предпочитают сохранить средства, даже рискуя штрафами.

Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что проблема не всегда связана со злым умыслом: часто речь идет о финансовых трудностях самих компаний.

Индекс RSBI, отражающий состояние МСБ, продолжает падение и в мае-июне достиг 51 пункта — минимума с осени 2022 года. Продажи сократились почти у половины предприятий, а ожидания дальнейшего роста также упали до годового минимума.

Економічна Правда По материалам:

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