В россии фиксируют худший кризис неплатежей с 2020 года — Finance.ua
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В россии фиксируют худший кризис неплатежей с 2020 года

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Российский малый и средний бизнес столкнулся с худшим кризисом неплатежей со времен пандемии.
Об этом пишет The Moscow Times.
По результатам совместного исследования Промсвязьбанка, ассоциации «Опора россии» и НАФИ, в июне зафиксировали резкий рост неплатежей и нарушение контрактных условий.
Наиболее распространенным нарушением стала задержка оплаты (79%), а 58% компаний вообще не получили оплату за поставки.
Глава РСПП Александр Шохин отметил, что задержки распространяются даже среди крупных компаний: «Цепочки платежей рушатся… все перекрывает ставка». Повышение ключевой ставки заставляет бизнес задерживать расчеты — клиенты предпочитают сохранить средства, даже рискуя штрафами.
Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что проблема не всегда связана со злым умыслом: часто речь идет о финансовых трудностях самих компаний.
Индекс RSBI, отражающий состояние МСБ, продолжает падение и в мае-июне достиг 51 пункта — минимума с осени 2022 года. Продажи сократились почти у половины предприятий, а ожидания дальнейшего роста также упали до годового минимума.
По материалам:
Економічна Правда
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