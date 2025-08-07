россия впервые экспортировала нефть во Вьетнам — Reuters Сегодня 04:21 — Энергетика

россия впервые экспортировала нефть во Вьетнам, расширяя рынки сбыта нефтехимического сырья на фоне санкционного давления Запада.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным трейдеров и аналитических систем LSEG и Vortexa, танкер Northernlight в июне загрузил около 60 000 тонн нефтяного сырья в порту Высоцк на Балтике. 3 августа он приступил к разгрузке на терминале в провинции Кханьхоа, Вьетнам.

Известно, что часть груза (до 27 000 тонн) уже выгружена. Остальное танкер отправляет в китайский порт Далянь.

В агентстве рассказали, что с момента введения Евросоюзом санкций на импорт российских нефтепродуктов в 2023 году рф активно переориентирует экспорт на Азию, в частности Турцию, Бразилию и страны Африки. Для Вьетнама это первая такая поставка, ранее россия не экспортировала туда нефть. Исключение — тестовая отправка сорта ESPO Blend в 2015 году на НПЗ Dung Quat.

По словам аналитиков агентства, вьетнамская государственная нефтяная компания Petrolimex не предоставила комментария относительно поставок.

