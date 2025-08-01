Индийские заводы остановили закупку российской нефти — Finance.ua

Индийские заводы остановили закупку российской нефти Сегодня 09:45 — Энергетика

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупку российской нефти, поскольку скидки сократились, а президент США Дональд Трамп предостерег от покупки нефти у москвы.

Об этом говорится в материале Reuters

Государственные нефтеперерабатывающие заводы страны — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Бхарат Петролеум Корп и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd — не интересовались российской сырой нефтью в течение последней недели, сообщили агентству Reuters четыре источника, ознакомленных с планами закупок нефтеперерабатывающих заводов.

По словам источников, четыре нефтеперерабатывающих завода регулярно закупают российскую нефть с поставками и перешли на спотовые рынки для замещения поставок — в основном это ближневосточные сорта, например нефть марки Murban из Абу-Даби, и западноафриканская нефть.

Частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy являются крупнейшими покупателями российской нефти в Индии, но государственные нефтеперерабатывающие заводы контролируют более 60% от общих нефтеперерабатывающих мощностей Индии, составляющих 5,2 млн баррелей в день.

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Индия, третий по величине импортер нефти в мире, является крупнейшим покупателем российской сырой нефти, транспортируемой по морю.

Ранее сообщалось, что 14 июля 2025 года президент США Дональд Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин для стран, покупающих российскую нефть, если москва не достигнет масштабного мирного соглашения с Украиной.

НВ По материалам:

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