Индийские заводы остановили закупку российской нефти — Finance.ua
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Индийские заводы остановили закупку российской нефти

Энергетика
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Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупку российской нефти, поскольку скидки сократились, а президент США Дональд Трамп предостерег от покупки нефти у москвы.
Об этом говорится в материале Reuters.
Государственные нефтеперерабатывающие заводы страны — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Бхарат Петролеум Корп и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd — не интересовались российской сырой нефтью в течение последней недели, сообщили агентству Reuters четыре источника, ознакомленных с планами закупок нефтеперерабатывающих заводов.
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По словам источников, четыре нефтеперерабатывающих завода регулярно закупают российскую нефть с поставками и перешли на спотовые рынки для замещения поставок — в основном это ближневосточные сорта, например нефть марки Murban из Абу-Даби, и западноафриканская нефть.
Частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy являются крупнейшими покупателями российской нефти в Индии, но государственные нефтеперерабатывающие заводы контролируют более 60% от общих нефтеперерабатывающих мощностей Индии, составляющих 5,2 млн баррелей в день.
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Индия, третий по величине импортер нефти в мире, является крупнейшим покупателем российской сырой нефти, транспортируемой по морю.
Ранее сообщалось, что 14 июля 2025 года президент США Дональд Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин для стран, покупающих российскую нефть, если москва не достигнет масштабного мирного соглашения с Украиной.
По материалам:
НВ
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