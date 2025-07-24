Одно решение путина парализовало экспорт нефти рф по Черному морю — Reuters 24.07.2025, 21:33

Одно решение путина парализовало экспорт нефти рф по Черному морю — Reuters

Отгрузка российской нефти на танкеры в портах Черного моря остановилась после выдачи путиным ФСБ полномочий согласовывать вход судов в порты.

Об этом сообщили два отраслевых источника агентству Reuters.

Приостановка добавит неопределенности на нефтяном рынке Средиземноморья, который и так остается нестабильным из-за недавнего инцидента с загрязнением, что привело к задержкам с отгрузкой азербайджанской нефти сорта BTC из турецкого порта Джейхан.

В понедельник путин подписал закон, согласно которому иностранные суда должны получать разрешение Федеральной службы безопасности (ФСБ) для доступа к российским портам.

Указ определяет, что разрешение от портовых администраций на вход иностранных судов должно согласовываться с ФСБ — органом, являющимся правопреемником советского КГБ. Новые правила вступили в силу сразу после публикации указа в понедельник.

Экспорт нефти сорта CPC Blend из терминала в россии в августе планировался на уровне 1,66 миллиона баррелей в сутки, или около 6,5 миллиона метрических тонн — почти без изменений по сравнению с июльским планом.

Ожидается, что в июле объемы экспорта и транзита нефти через Новороссийск составят около 2,2 миллиона тонн, по словам отраслевых источников.

Економічна Правда По материалам:

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