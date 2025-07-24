Одно решение путина парализовало экспорт нефти рф по Черному морю — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Одно решение путина парализовало экспорт нефти рф по Черному морю — Reuters

489
Одно решение путина парализовало экспорт нефти рф по Черному морю — Reuters
Одно решение путина парализовало экспорт нефти рф по Черному морю — Reuters
Отгрузка российской нефти на танкеры в портах Черного моря остановилась после выдачи путиным ФСБ полномочий согласовывать вход судов в порты.
Об этом сообщили два отраслевых источника агентству Reuters.
Приостановка добавит неопределенности на нефтяном рынке Средиземноморья, который и так остается нестабильным из-за недавнего инцидента с загрязнением, что привело к задержкам с отгрузкой азербайджанской нефти сорта BTC из турецкого порта Джейхан.
В понедельник путин подписал закон, согласно которому иностранные суда должны получать разрешение Федеральной службы безопасности (ФСБ) для доступа к российским портам.
Указ определяет, что разрешение от портовых администраций на вход иностранных судов должно согласовываться с ФСБ — органом, являющимся правопреемником советского КГБ. Новые правила вступили в силу сразу после публикации указа в понедельник.
Экспорт нефти сорта CPC Blend из терминала в россии в августе планировался на уровне 1,66 миллиона баррелей в сутки, или около 6,5 миллиона метрических тонн — почти без изменений по сравнению с июльским планом.
Ожидается, что в июле объемы экспорта и транзита нефти через Новороссийск составят около 2,2 миллиона тонн, по словам отраслевых источников.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems