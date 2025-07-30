Трамп вводит 25% пошлин на импорт из Индии из-за покупки нефти из россии — Finance.ua
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Трамп вводит 25% пошлин на импорт из Индии из-за покупки нефти из россии

Мир
56
Трамп вводит 25% пошлин на импорт из Индии из-за покупки нефти из россии
Трамп вводит 25% пошлин на импорт из Индии из-за покупки нефти из россии
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импортные товары из Индии. Новые тарифы начнут действовать с 1 августа.
Об этом Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, передает Общественное.
Решение связано с тем, что Индия остается одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также многие годы закупала вооружение у россии.
Трамп вводит 25% пошлин на импорт из Индии из-за покупки нефти из россии
«Индия всегда покупала вооружение у россии, они крупнейший покупатель энергоносителей у россии вместе с Китаем, в тот момент, когда все хотят, чтобы россия остановила убийства в Украине», — заявил президент США.
Кроме таможенной ставки президент США сообщил, что Индии придется оплатить «штраф» за экономическое сотрудничество с россией. Детали этого решения, в том числе размер штрафа, пока не разглашаются.
Напомним, 29 июля Трамп заявил, что дает россии 10 дней на прекращение войны против Украины, иначе он введет пошлины на российские товары. Десятидневный дедлайн президента Трампа заканчивается 8 августа.
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Спикер Дмитрий Песков заявил, что в администрации путина приняли во внимание новый дедлайн президента США Трампа относительно завершения войны россии против Украины. Но, по словам Пескова, специальная военная операция (так в россии называют войну, которую рф начала против Украины. — Ред.) продолжается.
14 июля во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил, что «очень недоволен» лидером рф владимиром путиным и намерен ввести «очень жесткие пошлины», если соглашения о прекращении огня в Украине не удастся достичь.
По материалам:
suspilne.media
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