ОПЕК+ приняла окончательное решение по добыче нефти

Организация стран — экспортеров нефти и их партнеров намерена выполнять планы по прекращению увеличения добычи в первом квартале 2026 года. Решение было принято на фоне растущего излишка на мировых рынках нефти.

Издание Bloomberg пишет, что хотя прекращение увеличения добычи свидетельствует о некоторой осторожности альянса после быстрого возобновления добычи нефти в начале 2025 года, но рынки по-прежнему на пути к излишку «черного золота» в начале 2026 года, что, вероятно, будет оказывать дополнительное давление на цены.

«ОПЕК+ решила воздержаться от действий и сохранить свою текущую стратегию. Послание группы было ясным: стабильность превосходит амбиции в период, когда рыночные перспективы быстро ухудшаются», — сказал Хорхе Леон, аналитик консалтинговой компании Rystad Energy AS.

Замораживание производства на три месяца дает ОПЕК+ некоторое время для оценки повышенных геополитических рисков для поставок от членов организации, а также возобновление усилий по прекращению войны в Украине.

Кроме того, ОПЕК одобрила механизм пересмотра индивидуальных производственных мощностей членов организации, что поможет установить квоты на 2027 год.

