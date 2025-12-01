0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ОПЕК+ приняла окончательное решение по добыче нефти

Энергетика
77
ОПЕК+ приняла окончательное решение по добыче нефти
ОПЕК+ приняла окончательное решение по добыче нефти
Организация стран — экспортеров нефти и их партнеров намерена выполнять планы по прекращению увеличения добычи в первом квартале 2026 года. Решение было принято на фоне растущего излишка на мировых рынках нефти.
Издание Bloomberg пишет, что хотя прекращение увеличения добычи свидетельствует о некоторой осторожности альянса после быстрого возобновления добычи нефти в начале 2025 года, но рынки по-прежнему на пути к излишку «черного золота» в начале 2026 года, что, вероятно, будет оказывать дополнительное давление на цены.
«ОПЕК+ решила воздержаться от действий и сохранить свою текущую стратегию. Послание группы было ясным: стабильность превосходит амбиции в период, когда рыночные перспективы быстро ухудшаются», — сказал Хорхе Леон, аналитик консалтинговой компании Rystad Energy AS.
Замораживание производства на три месяца дает ОПЕК+ некоторое время для оценки повышенных геополитических рисков для поставок от членов организации, а также возобновление усилий по прекращению войны в Украине.
Кроме того, ОПЕК одобрила механизм пересмотра индивидуальных производственных мощностей членов организации, что поможет установить квоты на 2027 год.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems