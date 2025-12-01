Кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость
В Укрэнерго ответили на самые распространенные вопросы: кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость распределения периодов обесточивания между разными очередями.
Ответственные — облэнерго и Государственная инспекция энергетического надзора.
НЭК «Укрэнерго» как оператор объединенной энергосистемы Украины не отвечает за составление графиков и обесточивание отдельных домов, улиц или населенных пунктов.
«Наша роль как оператора ОЭС Украины заключается в определении того объема ограничений, который необходим энергосистеме в каждый конкретный момент времени. Например, во время применения почасовых отключений именно „Укрэнерго“ определяет, какое количество очередей в каждом регионе надо обесточить. А вот какие именно это будут очереди и как общее время вынужденного обесточивания будет распределено между ними (облэнерго)» — говорится в сообщении.
Укрэнерго:
- не отключает бытовых потребителей, поскольку мы не являемся для них поставщиком электроэнергии, отключение осуществляют облэнерго;
- не составляет графиков отключений ни в одном из регионов;
- не определяет, в какую очередь должен быть включен тот или иной адрес.
Это все — функции облэнерго, отметили в компании.
Ранее мы писали, что из-за постоянных атак на энергосистему в Украине снова действуют стабилизационные отключения. Чтобы узнать, когда именно по вашему адресу будет свет, можно воспользоваться графиками стабилизационных отключений на сайте вашего оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети или в официальных чат-ботах ОСР.
