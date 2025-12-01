0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость

Энергетика
9
Кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость
Кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость
В Укрэнерго ответили на самые распространенные вопросы: кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость распределения периодов обесточивания между разными очередями.
Ответственные — облэнерго и Государственная инспекция энергетического надзора.
НЭК «Укрэнерго» как оператор объединенной энергосистемы Украины не отвечает за составление графиков и обесточивание отдельных домов, улиц или населенных пунктов.
«Наша роль как оператора ОЭС Украины заключается в определении того объема ограничений, который необходим энергосистеме в каждый конкретный момент времени. Например, во время применения почасовых отключений именно „Укрэнерго“ определяет, какое количество очередей в каждом регионе надо обесточить. А вот какие именно это будут очереди и как общее время вынужденного обесточивания будет распределено между ними (облэнерго)» — говорится в сообщении.

Укрэнерго:

  • не отключает бытовых потребителей, поскольку мы не являемся для них поставщиком электроэнергии, отключение осуществляют облэнерго;
  • не составляет графиков отключений ни в одном из регионов;
  • не определяет, в какую очередь должен быть включен тот или иной адрес.
Это все — функции облэнерго, отметили в компании.
Ранее мы писали, что из-за постоянных атак на энергосистему в Украине снова действуют стабилизационные отключения. Чтобы узнать, когда именно по вашему адресу будет свет, можно воспользоваться графиками стабилизационных отключений на сайте вашего оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети или в официальных чат-ботах ОСР.
По материалам:
УНН
ЭнергетикаЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems