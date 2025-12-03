ЕС достиг соглашения о правилах постепенного прекращения импорта российского газа — детали Сегодня 10:00 — Энергетика

ЕС достиг соглашения о правилах постепенного прекращения импорта российского газа — детали

Сегодня, 3 декабря, председательство Совета и представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения по регламенту постепенного прекращения импорта российского природного газа.

Об этом идет речь на сайте Совета Европейского Союза.

«Этот регламент является центральным элементом дорожной карты ЕС REPowerEU по преодолению зависимости от российской энергии после того, как россия превратила поставки газа в оружие, что оказало значительное влияние на европейский энергетический рынок», — говорится в сообщении.

Регламент вводит

Юридически обязательный поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа (СПГ), так и трубопроводного газа из россии с полным запретом с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.

Это будет способствовать достижению главной цели — созданию устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС, одновременно сохраняя безопасность поставок в ЕС.

Это большая победа для нас и всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС — это важный шаг в правильном направлении. Я очень рад и горжусь тем, что нам удалось так быстро достичь соглашения с Европейским парламентом. Это свидетельствует о нашей приверженности укреплению нашей безопасности и обеспечению энергоснабжения. сказал Ларс Аагаард, министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании.

Законодатели подтвердили, что импорт российского трубопроводного газа и СПГ будет запрещен через 6 недель после вступления в силу регламента, сохраняя при этом переходный период для действующих контрактов. В частности:

Для краткосрочных контрактов на поставки, заключенных до 17 июня 2025 г., запрет на импорт российского газа будет применяться с 25 апреля 2026 г. для СПГ и с 17 июня 2026 г. для трубопроводного газа.

Относительно долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в соответствии с 19-м пакетом санкций.

Что касается долгосрочных контрактов на импорт газа трубопроводным транспортом, запрет вступит в силу 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполнения хранилищ, предусмотренных в регламенте о хранении газа, и не позднее 1 ноября 2027 года.

В то же время, чтобы уменьшить административную нагрузку, созаконодатели договорились, что эта процедура предварительного разрешения не будет применяться к импорту из стран соответствующих определенным критериям. Это основные страны-производители газа, которые экспортировали более 5 млрд куб. м природного газа в ЕС в 2024 году и запрещают или ограничивают импорт российского газа или страны без какой-либо инфраструктуры для импорта.

На основе постоянного мониторинга таможенными и разрешительными органами Комиссия может обновлять список стран, освобожденных от требований, и, при необходимости, может исключать страны из списка.

