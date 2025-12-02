0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство одобрило ряд решений, касающийся энергоэффективности общин

Энергетика
6
Правительство одобрило ряд решений, касающийся энергоэффективности общин
Правительство одобрило ряд решений, касающийся энергоэффективности общин
Кабинет Министров установил специальную цену на газ для когенерационных установок в прифронтовых областях, упростил процедуру установления объектов распределенной генерации и возобновил конкурс на строительство генерирующей мощности.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Правительственный портал.
По ее словам, отопительный сезон в Украине проходит в сложных условиях ежедневных атак на энергетическую инфраструктуру. Повысить устойчивость общин в таких условиях помогают объекты децентрализованной генерации. Речь идет о когенерационных установках, которые могут одновременно производить тепло и электроэнергию.

Специальная цена на газ для когенерационных установок

Правительство установило специальную цену на природный газ для когенерационных установок в прифронтовых регионах.
Снижена стоимость газа до 19 000 грн за тысячу кубометров для производителей электроэнергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках в прифронтовых областях. Цена будет действовать один год.
Читайте также
Почему это важно? Многие электростанции в прифронтовых регионах работают на газе и обеспечивают сбалансирование энергосистемы во время пиковых нагрузок. Стабильная и предсказуемая цена на газ позволяет им планировать работу, заключать новые контракты и обеспечивать электроэнергию тогда, когда это критично", — отметила глава правительства.

Упрощение установки распределенной генерации

Кабинет Министров упростил процедуру установки объектов распределенной генерации и отменил ограничение по мощности.
Теперь можно устанавливать газопоршневые и газотурбинные установки и блочно-модульные котельные любой мощности. Ранее ограничения от 1 мВт создавали трудности для общин, больниц, школ и предприятий, требующих меньших источников питания.
Упрощенный порядок распространяется на газовые и дизельные генераторы, модули когенерации, газотурбинные и газопоршневые установки и системы хранения энергии.
Читайте также

Возобновление конкурса на строительство генерирующих мощностей

Правительство возобновило конкурс на строительство генерирующей мощности. Внесенные изменения должны позволить завершить конкурс на строительство новых объектов и возобновить проведение новых конкурсов.

Упрощение разрешений на бурение скважин

Правительство упростило получение разрешений на бурение скважин, в том числе для объектов когенерации. Экспериментальный проект проведут по водоснабжению в Донецкой и Днепропетровской областях на всю территорию Украины.
Читайте также
«Теперь правительство разрешило всем областным военным администрациям во время военного положения строить скважины по упрощенной разрешительной процедуре — без отвода земельного участка, специальной документации и других ограничений. Это изменение необходимо для обеспечения людей, субъектов хозяйствования, промышленных предприятий и объектов теплогенерации стабильным водоснабжением», — пояснила Свириденко.
Она добавила, что такие шаги помогут быстрее подсоединить когенерационные установки к сети.

Задачи для органов власти

Минэнерго, Госэнергонадзор, Минразвития, областные и Киевская городские военные администрации должны обеспечить беспрепятственное прохождение всех процедур. Будут работать горячие линии по энергетическим вопросам для реагирования на нарушения. При необходимости будут привлекаться правоохранительные органы.
Правительство также обратилось в НКРЭКУ, чтобы комиссия подготовила решение для создания благоприятных условий и проинформировала о них Кабинет Министров в недельный срок.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems