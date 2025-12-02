Правительство одобрило ряд решений, касающийся энергоэффективности общин Сегодня 10:34 — Энергетика

Правительство одобрило ряд решений, касающийся энергоэффективности общин

Кабинет Министров установил специальную цену на газ для когенерационных установок в прифронтовых областях, упростил процедуру установления объектов распределенной генерации и возобновил конкурс на строительство генерирующей мощности.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Правительственный портал.

По ее словам, отопительный сезон в Украине проходит в сложных условиях ежедневных атак на энергетическую инфраструктуру. Повысить устойчивость общин в таких условиях помогают объекты децентрализованной генерации. Речь идет о когенерационных установках, которые могут одновременно производить тепло и электроэнергию.

Специальная цена на газ для когенерационных установок

Правительство установило специальную цену на природный газ для когенерационных установок в прифронтовых регионах.

Снижена стоимость газа до 19 000 грн за тысячу кубометров для производителей электроэнергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках в прифронтовых областях. Цена будет действовать один год.

Читайте также Кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость

Почему это важно? Многие электростанции в прифронтовых регионах работают на газе и обеспечивают сбалансирование энергосистемы во время пиковых нагрузок. Стабильная и предсказуемая цена на газ позволяет им планировать работу, заключать новые контракты и обеспечивать электроэнергию тогда, когда это критично", — отметила глава правительства.

Упрощение установки распределенной генерации

Кабинет Министров упростил процедуру установки объектов распределенной генерации и отменил ограничение по мощности.

Теперь можно устанавливать газопоршневые и газотурбинные установки и блочно-модульные котельные любой мощности. Ранее ограничения от 1 мВт создавали трудности для общин, больниц, школ и предприятий, требующих меньших источников питания.

Упрощенный порядок распространяется на газовые и дизельные генераторы, модули когенерации, газотурбинные и газопоршневые установки и системы хранения энергии.

Читайте также В Украине зимой сохраняется риск длительных отключений света: эксперт назвал ключевые факторы

Возобновление конкурса на строительство генерирующих мощностей

Правительство возобновило конкурс на строительство генерирующей мощности. Внесенные изменения должны позволить завершить конкурс на строительство новых объектов и возобновить проведение новых конкурсов.

Упрощение разрешений на бурение скважин

Правительство упростило получение разрешений на бурение скважин, в том числе для объектов когенерации. Экспериментальный проект проведут по водоснабжению в Донецкой и Днепропетровской областях на всю территорию Украины.

Читайте также В «Укрэнерго» рассказали о готовности энергосистемы к самому худшему сценарию

«Теперь правительство разрешило всем областным военным администрациям во время военного положения строить скважины по упрощенной разрешительной процедуре — без отвода земельного участка, специальной документации и других ограничений. Это изменение необходимо для обеспечения людей, субъектов хозяйствования, промышленных предприятий и объектов теплогенерации стабильным водоснабжением», — пояснила Свириденко.

Она добавила, что такие шаги помогут быстрее подсоединить когенерационные установки к сети.

Задачи для органов власти

Минэнерго, Госэнергонадзор, Минразвития, областные и Киевская городские военные администрации должны обеспечить беспрепятственное прохождение всех процедур. Будут работать горячие линии по энергетическим вопросам для реагирования на нарушения. При необходимости будут привлекаться правоохранительные органы.

Правительство также обратилось в НКРЭКУ, чтобы комиссия подготовила решение для создания благоприятных условий и проинформировала о них Кабинет Министров в недельный срок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.