Как изменились тарифы на газ в декабре

Энергетика
28
В декабре на рынке газа для населения произойдут изменения: станет на одного поставщика меньше, а цены обновятся. Хотя годовые тарифы остаются стабильными, месячные предложения на декабрь снизились.
Об этом сообщает ГазПравда.

Украинцы потеряют одного поставщика

В декабре на рынке газа для населения станет на одного поставщика меньше: ООО «Энерджи Трейд Групп» прекращает работу с бытовыми клиентами. Компания не продлила контракт на куплю-продажу газа с ГК «Нафтогаз Трейдинг».
Потребители компании уже могут выбрать себе нового поставщика. Если они не сделают этого до 1 декабря, их автоматически переведут к поставщику «последней надежды» — ГК «Нафтогаз Украины», но только на 60 дней. После этого без заключенного нового договора подачу газа просто прекратят.
Итак, с декабря на рынке будут работать 8 поставщиков: четверо из них предлагают только годовые тарифы, еще четверо — и годовые, и месячные.

Что касается цен у разных поставщиков

Цены на год остались без изменений, а месячные тарифы стали ниже:
  • стоимость газа в пределах годовых предложений колеблется от 7,96 до 9,99 грн. за кубометр;
  • декабрьская месячная цена — от 8,46 до 27,99 грн/куб.
Отметим, что именно годовые тарифы — основные для бытовых клиентов. Большинству украинцев — 98% или более 12 млн домохозяйств — газ поставляет ГК «Нафтогаз Украины». Ее годовой тариф, актуальный как минимум до апреля 2026 года, составляет 7,96 грн за кубометр.
Ранее мы сообщали, что по данным Опендатабот, почти 15% новых долгов за коммуналку в 2025 году украинцы накопили именно за газоснабжение.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Цены на газДеньги
