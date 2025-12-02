0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина хочет обменять ВВП-варранты на облигации с погашением в 2030—2032 годах

Фондовый рынок
34
Украина хочет обменять ВВП-варранты на облигации с погашением в 2030—2032 годах
Украина хочет обменять ВВП-варранты на облигации с погашением в 2030—2032 годах
Украина предложила держателям ВВП-варрантов на номинальную сумму $2 млрд 591,219 млн обменять их с коэффициентом 1,34 на новые амортизированные еврооблигации Украины B с погашением в 2030—2032 годах. Также предусмотрено денежное вознаграждение до 7%.
Информация содержится в предложении на Ирландской фондовой бирже и постановлении Кабинета министров № 1554 от 1 декабря, передает «Интерфакс-Украина».

Переговоры с держателями варрантов

В документе отмечено, что Украина и специальный комитет держателей ВВП-варрантов во время очередного раунда переговоров с 25 по 30 ноября достигли значительного прогресса по условиям обмена.
Консультации продлятся еще несколько дней, чтобы до 5 декабря стороны могли внести согласованные изменения в Меморандум об обмене.

Условия облигаций типа B

Базовые условия предусматривают погашение по 45% от основной суммы новых облигаций B 1 февраля 2030 года и 1 февраля 2031 года. Остальные 10% планируется погасить 1 февраля 2032 года.
Ставка по облигациям будет составлять 4% годовых в период от размещения до 1 февраля 2027 года. Далее до 1 августа 2029 г. она составит 5,5% годовых. После этого ставка будет составлять 7,25% годовых до погашения.

Обмен варрантов

Держатели варрантов, которые согласятся на обмен до 12 декабря включительно, получат дополнительно 7% денежного вознаграждения, что составляет $70 за каждые $1000 номинала. Сделавшие это с 13 по 17 декабря включительно получат 4,5%.
Держатели, которые не будут участвовать в обмене, при его утверждении получат другие еврооблигации типа Б с суммарным коэффициентом 1,36. Речь идет об облигациях с погашением в 2030 и в 2034 в соотношении 0,68 на каждый из выпусков. Ставка по ним составит 0% до 1 февраля 2027 года. Далее ставка будет равна 3% до 1 августа 2033 года, а после этого 7,75% годовых.

Процедура принятия решения

Для утверждения решения необходим кворум в 75% общего номинала бумаг. Окончательное решение ожидается 22 декабря.
Украина также может инициировать делистинг ВВП-варрантов при согласии владельцев 50% номинала.

Предварительные договоренности и условия варрантов

Украина и держатели ВВП-варрантов уже согласовывали изменения в августе 2022 года. Тогда стороны договорились отложить на 14 месяцев выплаты за 2023 год, ограничить сумму выплат в 2025 году 0,5% ВВП, продлить срок обращения до 2039 года и предоставить Украине право выкупа бумаг в 2024—2027 годах. Выплата, которая приходилась на 31 мая 2023 года и оценивалась примерно в $100 млн, была перенесена на 1 августа 2024 года. На эту сумму было начислено 7,75% годовых.
Первоначальные условия 2015 года предусматривали, что выплат не будет, если прирост ВВП ниже 3%. Если прирост будет составлять 3−4%, выплата будет равна 15% превышению показателя над 3%. Если прирост выше 4%, дополнительно будет платиться 40% превышение показателя свыше 4%. Выплаты с 2021 по 2025 год были ограничены 1% ВВП.
Отсутствие таких ограничений после 2025 года вызвало критику части политиков и экспертов.
📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems