Украина хочет обменять ВВП-варранты на облигации с погашением в 2030—2032 годах

Украина предложила держателям ВВП-варрантов на номинальную сумму $2 млрд 591,219 млн обменять их с коэффициентом 1,34 на новые амортизированные еврооблигации Украины B с погашением в 2030—2032 годах. Также предусмотрено денежное вознаграждение до 7%.

Информация содержится в предложении на Ирландской фондовой бирже и постановлении Кабинета министров № 1554 от 1 декабря, передает «Интерфакс-Украина».

Переговоры с держателями варрантов

В документе отмечено, что Украина и специальный комитет держателей ВВП-варрантов во время очередного раунда переговоров с 25 по 30 ноября достигли значительного прогресса по условиям обмена.

Консультации продлятся еще несколько дней, чтобы до 5 декабря стороны могли внести согласованные изменения в Меморандум об обмене.

Условия облигаций типа B

Базовые условия предусматривают погашение по 45% от основной суммы новых облигаций B 1 февраля 2030 года и 1 февраля 2031 года. Остальные 10% планируется погасить 1 февраля 2032 года.

Ставка по облигациям будет составлять 4% годовых в период от размещения до 1 февраля 2027 года. Далее до 1 августа 2029 г. она составит 5,5% годовых. После этого ставка будет составлять 7,25% годовых до погашения.

Обмен варрантов

Держатели варрантов, которые согласятся на обмен до 12 декабря включительно, получат дополнительно 7% денежного вознаграждения, что составляет $70 за каждые $1000 номинала. Сделавшие это с 13 по 17 декабря включительно получат 4,5%.

Держатели, которые не будут участвовать в обмене, при его утверждении получат другие еврооблигации типа Б с суммарным коэффициентом 1,36. Речь идет об облигациях с погашением в 2030 и в 2034 в соотношении 0,68 на каждый из выпусков. Ставка по ним составит 0% до 1 февраля 2027 года. Далее ставка будет равна 3% до 1 августа 2033 года, а после этого 7,75% годовых.

Процедура принятия решения

Для утверждения решения необходим кворум в 75% общего номинала бумаг. Окончательное решение ожидается 22 декабря.

Украина также может инициировать делистинг ВВП-варрантов при согласии владельцев 50% номинала.

Предварительные договоренности и условия варрантов

Украина и держатели ВВП-варрантов уже согласовывали изменения в августе 2022 года. Тогда стороны договорились отложить на 14 месяцев выплаты за 2023 год, ограничить сумму выплат в 2025 году 0,5% ВВП, продлить срок обращения до 2039 года и предоставить Украине право выкупа бумаг в 2024—2027 годах. Выплата, которая приходилась на 31 мая 2023 года и оценивалась примерно в $100 млн, была перенесена на 1 августа 2024 года. На эту сумму было начислено 7,75% годовых.

Первоначальные условия 2015 года предусматривали, что выплат не будет, если прирост ВВП ниже 3%. Если прирост будет составлять 3−4%, выплата будет равна 15% превышению показателя над 3%. Если прирост выше 4%, дополнительно будет платиться 40% превышение показателя свыше 4%. Выплаты с 2021 по 2025 год были ограничены 1% ВВП.

Отсутствие таких ограничений после 2025 года вызвало критику части политиков и экспертов.

