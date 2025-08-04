Одна из стран начала массово блокировать счета российского бизнеса в банках — Finance.ua

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Одна из стран начала массово блокировать счета российского бизнеса в банках

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Одна из стран начала массово блокировать счета российского бизнеса в банках
Одна из стран начала массово блокировать счета российского бизнеса в банках
Российский бизнес столкнулся с новой волной проблем в Объединенных Арабских Эмиратах. После начала полномасштабной войны с Украиной они стали важным хабом для параллельного импорта и финансовых связей россии с внешним миром.
Что происходит в ОАЭ со счетами россиян?
В последние месяцы банки ОАЭ приступили к «зачистке» российских компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские средства массовой информации.
Их количество в стране уже превысило 4 тысячи. Кроме того, в Объединенных Арабских Эмиратах ужесточили контроль за платежами, пишут РосСМИ со ссылкой на юристов и консалтинговые компании.
По словам собеседников российских изданий, от 20% до 30% компаний из россии в ОАЭ предстали перед трудностями:
  • проверками;
  • ограничениями операций;
  • или прямым закрытием счетов.
Счета закрывают даже в случаях, когда клиент «не ответил на звонок из банка или не послал письмо точно в указанное время». Об этом заявила управляющая партнер FTL Advisers Мария Чуманова.
При этом банки предъявляют жесткие требования. В частности, иногда нужно предоставить и заверить до 20 документов в течение суток.
Дело в том, что в Объединенных Арабских Эмиратах стремятся выявить клиентов, деятельность которых слабо связана со страной или вообще не имеет к ней никакого отношения. Проблемы возникают даже у «реального» бизнеса «с вполне легитимной деятельностью и достаточно значительными объемами оборота», о чем отметил партнер Pen&Paper Станислав Данилов.
Более того, по словам юристов, банки следят за соблюдением санкций. Таким образом, счета закрывают не только подсанкционным компаниям.
По материалам:
Телеканал 24
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