Дебютировал лимитированный Rolls-Royce Brabus с экстравагантным дизайном (фото) — Finance.ua

Дебютировал лимитированный Rolls-Royce Brabus с экстравагантным дизайном (фото)
Дебютировал лимитированный Rolls-Royce Brabus с экстравагантным дизайном (фото)

Дебютировал лимитированный Rolls-Royce Brabus с экстравагантным дизайном (фото)
Дебютировал лимитированный Rolls-Royce Brabus с экстравагантным дизайном (фото), Фото: brabus.com
Новый Rolls-Royce Cullinan Brabus 700 выпустят лимитированной серией, его оценили в 914 787 евро, то есть более миллиона долларов.
Об авто рассказали на сайте немецкого ателье.
Тюнинг Rolls-Royce Cullinan сделал его дизайн более выразительным. Кроссовер получил более агрессивные бамперы, карбоновые обвесы и спойлеры.
Фото: brabus.com
Фото: brabus.com
Колесные арки расширили, чтобы вместить 24-дюймовые кованые диски Brabus Monoblock M Platinum Edition с шинами 295/30 ZR24 спереди и 355/25 ZR24 сзади. Также обращают на себя внимание уникальные ходовые огни.
Фото: brabus.com
Фото: brabus.com
Салон Rolls-Royce Cullinan сделали еще более дорогим. В отделке использована перфорированная оливковая кожа и карбон, а педали украсили металлическими накладками. За доплату предлагают фирменные сумки.
Фото: brabus.com
Фото: brabus.com
В Brabus доработали и двигатель Rolls-Royce Cullinan. Теперь 6,75-литровый V12 твин-турбо развивает 700 л. с. и 950 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Кроме того, кроссовер Rolls-Royce получил новый более громкий выхлоп и спортивную подвеску с заниженным до 25 мм клиренсом.
По материалам:
Фокус
