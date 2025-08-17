Дебютировал лимитированный Rolls-Royce Brabus с экстравагантным дизайном (фото) — Finance.ua

Дебютировал лимитированный Rolls-Royce Brabus с экстравагантным дизайном (фото) Сегодня 23:19 — Технологии&Авто

Дебютировал лимитированный Rolls-Royce Brabus с экстравагантным дизайном (фото), Фото: brabus.com

Новый Rolls-Royce Cullinan Brabus 700 выпустят лимитированной серией, его оценили в 914 787 евро, то есть более миллиона долларов.

Об авто рассказали на сайте немецкого ателье.

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan сделал его дизайн более выразительным. Кроссовер получил более агрессивные бамперы, карбоновые обвесы и спойлеры.

Фото: brabus.com

Колесные арки расширили, чтобы вместить 24-дюймовые кованые диски Brabus Monoblock M Platinum Edition с шинами 295/30 ZR24 спереди и 355/25 ZR24 сзади. Также обращают на себя внимание уникальные ходовые огни.

Фото: brabus.com

Салон Rolls-Royce Cullinan сделали еще более дорогим. В отделке использована перфорированная оливковая кожа и карбон, а педали украсили металлическими накладками. За доплату предлагают фирменные сумки.

Фото: brabus.com

В Brabus доработали и двигатель Rolls-Royce Cullinan. Теперь 6,75-литровый V12 твин-турбо развивает 700 л. с. и 950 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Кроме того, кроссовер Rolls-Royce получил новый более громкий выхлоп и спортивную подвеску с заниженным до 25 мм клиренсом.

