ТОП-5 лучших и бюджетных смартфонов для школьников — Finance.ua

ТОП-5 лучших и бюджетных смартфонов для школьников
С приближением нового учебного года родители активно ищут оптимальные гаджеты для своих детей. Эксперты ProStoMob проанализировали рынок и подготовили рейтинг лучших бюджетных смартфонов, сочетающих надежность, функциональность и доступную стоимость.
На что обращать внимание
При выборе телефона для ребенка важно учитывать не только цену, но и практичность устройства. Современный смартфон для учащегося должен выдерживать активное ежедневное использование, обеспечивать стабильную связь в течение учебного дня и обладать достаточной производительностью для образовательных приложений.
Honor X6c
Цена нового: от 9 999 грн (версия 8/256 ГБ)
Июньская новинка от Honor стала подлинным открытием для родителей активных детей. Устройство получило сертификацию IP64 и успешно прошло испытания падениями с полутораметровой высоты. Производитель гарантирует, что телефон без проблем переживет случайно пролитый сок или попадание в дождь.
Ключевые преимущества:
- Новейшая Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9
- Мощная батарея 5300 мАч с быстрой зарядкой 35 Вт
- Удобный сканер отпечатков пальцев в кнопке питания
- Классический аудиоразъем для наушников
Redmi 15C 4G
Цена: от 5 199 грн (конфигурация 4/128 ГБ)
Июльская премьера от Xiaomi нацелена на юзеров, которые ценят долгую работу без подзарядки. Огромный аккумулятор на 6000 мАч обеспечит до двух дней активного использования — идеально для забывчивых подростков.
Что впечатляет:
- Большой 6,9-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц
- Процессор MediaTek Helio G81 Ultra для плавной работы
- Быстрая зарядка 33 Вт
- Поддержка бесконтактных платежей через NFC
Poco C71 и Redmi A5 4G
Цена: Poco C71 — от 3433 грн, Redmi A5 4G — от 5022 грн
Эти модели-близнецы от экосистемы Xiaomi предлагают максимум возможностей по минимальной цене. Несмотря на скромные 4 ГБ оперативной памяти, смартфоны работают на оптимизированной Android 15 Go Edition, которая обеспечивает плавную работу даже на бюджетном железе.
Общие характеристики:
- Большие 6,88-дюймовые дисплеи с частотой 120 Гц
- Сканеры отпечатков пальцев для безопасности
- Сохранение классического разъема для наушников
- Оптимизированная система для экономии ресурсов
Важное отличие: Poco оснащен чипом Unisoc T7250, в то время как Redmi работает на Snapdragon 4s Gen 2. На практике разница в производительности минимальная.
Realme C71
Цена: 4 999 грн
Настоящая находка для родителей, чьи дети постоянно забывают зарядить телефон. Емкость батареи 6300 мАч (для украинского рынка) устанавливает новые стандарты в бюджетном сегменте.
Уникальные особенности:
- Рекордная автономность — до 48 часов при умеренном использовании
- Сверхбыстрая зарядка 45 Вт — самая мощная в классе
- Усиленный корпус с дополнительной защитой от ударов
- Полный набор функций: NFC, сканер, аудиоразъем
Вывод
Каждая из представленных моделей имеет свои сильные стороны:
- Honor X6c — идеальный выбор для активных детей благодаря повышенной прочности
- Xiaomi Redmi 15C 4G — оптимальное сочетание большого экрана и мощной батареи
- Poco C71/Redmi A5 4G — бюджетное решение для младших школьников
- Realme C71 — рекордсмен автономности для забывчивых подростков
При выборе следует ориентироваться на индивидуальные потребности ребенка и планируемый бюджет. Все представленные модели гарантированно обеспечат надежную связь, базовые игровые возможности и длительную работу в течение учебного дня.
