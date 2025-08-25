ТОП-5 лучших и бюджетных смартфонов для школьников — Finance.ua
ТОП-5 лучших и бюджетных смартфонов для школьников

С приближением нового учебного года родители активно ищут оптимальные гаджеты для своих детей. Эксперты ProStoMob проанализировали рынок и подготовили рейтинг лучших бюджетных смартфонов, сочетающих надежность, функциональность и доступную стоимость.

На что обращать внимание

При выборе телефона для ребенка важно учитывать не только цену, но и практичность устройства. Современный смартфон для учащегося должен выдерживать активное ежедневное использование, обеспечивать стабильную связь в течение учебного дня и обладать достаточной производительностью для образовательных приложений.

Honor X6c

Цена нового: от 9 999 грн (версия 8/256 ГБ)
Июньская новинка от Honor стала подлинным открытием для родителей активных детей. Устройство получило сертификацию IP64 и успешно прошло испытания падениями с полутораметровой высоты. Производитель гарантирует, что телефон без проблем переживет случайно пролитый сок или попадание в дождь.
Ключевые преимущества:
  • Новейшая Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9
  • Мощная батарея 5300 мАч с быстрой зарядкой 35 Вт
  • Удобный сканер отпечатков пальцев в кнопке питания
  • Классический аудиоразъем для наушников

Redmi 15C 4G

Цена: от 5 199 грн (конфигурация 4/128 ГБ)
Июльская премьера от Xiaomi нацелена на юзеров, которые ценят долгую работу без подзарядки. Огромный аккумулятор на 6000 мАч обеспечит до двух дней активного использования — идеально для забывчивых подростков.
Что впечатляет:
  • Большой 6,9-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц
  • Процессор MediaTek Helio G81 Ultra для плавной работы
  • Быстрая зарядка 33 Вт
  • Поддержка бесконтактных платежей через NFC

Poco C71 и Redmi A5 4G

Цена: Poco C71 — от 3433 грн, Redmi A5 4G — от 5022 грн
Эти модели-близнецы от экосистемы Xiaomi предлагают максимум возможностей по минимальной цене. Несмотря на скромные 4 ГБ оперативной памяти, смартфоны работают на оптимизированной Android 15 Go Edition, которая обеспечивает плавную работу даже на бюджетном железе.
Общие характеристики:
  • Большие 6,88-дюймовые дисплеи с частотой 120 Гц
  • Сканеры отпечатков пальцев для безопасности
  • Сохранение классического разъема для наушников
  • Оптимизированная система для экономии ресурсов
Важное отличие: Poco оснащен чипом Unisoc T7250, в то время как Redmi работает на Snapdragon 4s Gen 2. На практике разница в производительности минимальная.

Realme C71

Цена: 4 999 грн
Настоящая находка для родителей, чьи дети постоянно забывают зарядить телефон. Емкость батареи 6300 мАч (для украинского рынка) устанавливает новые стандарты в бюджетном сегменте.
Уникальные особенности:
  • Рекордная автономность — до 48 часов при умеренном использовании
  • Сверхбыстрая зарядка 45 Вт — самая мощная в классе
  • Усиленный корпус с дополнительной защитой от ударов
  • Полный набор функций: NFC, сканер, аудиоразъем

Вывод

Каждая из представленных моделей имеет свои сильные стороны:
  • Honor X6c — идеальный выбор для активных детей благодаря повышенной прочности
  • Xiaomi Redmi 15C 4G — оптимальное сочетание большого экрана и мощной батареи
  • Poco C71/Redmi A5 4G — бюджетное решение для младших школьников
  • Realme C71 — рекордсмен автономности для забывчивых подростков
При выборе следует ориентироваться на индивидуальные потребности ребенка и планируемый бюджет. Все представленные модели гарантированно обеспечат надежную связь, базовые игровые возможности и длительную работу в течение учебного дня.
Деньги
