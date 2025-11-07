НБУ оштрафовал семь банков и четыре финкомпании за нарушение финмониторинга: кто попал в список 07.11.2025, 12:34 — Фондовый рынок

НБУ оштрафовал семь банков и четыре финкомпании за нарушение финмониторинга: кто попал в список

Национальный банк Украины в октябре 2025 года применил меры влияния к семи банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям. Причиной стали нарушения требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов, а также нарушения валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Банк Альянс

АО «Банк Альянс» получило два штрафа:

67,6 млн грн за недостатки в организации и проведении финансового мониторинга, ненадлежащее управление рисками, несоблюдение риск-ориентированного подхода, ненадлежащую проверку клиентов и несвоевременное предоставление информации НБУ;

15,9 млн грн за нарушение требований относительно надлежащей проверки клиентов, усиленных мер проверки высокорисковых клиентов, риск-ориентированного подхода и документирования действий в сфере НДП/ФТ.

МТБ Банк

ПАО «МТБ Банк» оштрафован на 75 млн грн за нарушение требований финмониторинга, в частности, из-за недостатков в проверке клиентов, управлении рисками и применении риск-ориентированного подхода.

Кроме того, банк должен заплатить еще 3,18 млн грн штрафа за нарушение валютного законодательства.

Универсал Банк

АО «Универсал Банк» оштрафовано на 27,3 млн грн за нарушение требований финмониторинга, в том числе ненадлежащую проверку клиентов, отсутствие эффективных процедур управления рисками, невыполнение обязанности уведомлять уполномоченный орган о расторжении деловых отношений с клиентами, несвоевременное информирование об операциях с замороженными активами.

Укрсиббанк

АО «Укрсиббанк» должно уплатить 11 млн грн штрафа за ненадлежащую проверку клиентов, отсутствие риск-ориентированного подхода и несвоевременное предоставление документов на запросы НБУ.

Еще 500 тыс. грн за неуведомление уполномоченного органа о пороговых финансовых операциях.

РВС Банк

АО «РВС Банк» оштрафовано на 3,8 млн грн за отсутствие риск-ориентированного подхода в своей деятельности.

Коминбанк

АО «Коминбанк» должно уплатить 1,05 млн грн штрафа за несвоевременное уведомление уполномоченного органа о пороговых операциях и неустановление высокого уровня риска для клиентов, конечными бенефициарами которых являются граждане государства-агрессора.

Идея Банк

АО «Идея Банк» получил штраф в 500 тыс. грн за несвоевременное исполнение решения о приостановлении операций клиента и задержку уведомления об остатке средств на заблокированных счетах.

Mustang Finance

ООО «ФК Мустанг Финанс» оштрафовано на 731 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга: отсутствие надлежащих внутренних документов, неполное предоставление информации НБУ, недостатки в отчетности, ненадлежащую идентификацию и верификацию клиентов, а также нарушение правил проверки политически значимых лиц.

Абекор

ООО «ФК Абекор» получит штраф 595 тыс. грн за нарушение требований по надлежащей проверке клиентов, ненадлежащую верификацию, недостатки в отчетности и неполную подачу информации НБУ.

Также зафиксированы нарушения в сфере внутреннего контроля и мониторинга операций.

НоваПей Кредит

ООО «НоваПей Кредит» оштрафовано на 255 тыс. грн за недостатки в проверке клиентов и применении риск-ориентированного подхода.

Компания в комментарии Finance.ua сообщила, что уже заплатила штраф, не оспаривая его.

«Большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы финансового мониторинга наших клиентов при кредитных операциях, в том числе по анализу источников происхождения клиентских средств и целей их использования. Мы уже внедрили все изменения, на которых акцентировал внимание регулятор, и учли все его рекомендации. Это решение никоим образом не повлияло на стабильность компании и на выполнение обязательств», — отметили в NovaPay.

Альянс Капитал Групп

ООО «ФК Альянс Капитал Групп» должно уплатить 17 тыс. грн штрафа за подачу отчетности по валютным операциям с существенными ошибками.

