НБУ оштрафовал семь банков и четыре финкомпании за нарушение финмониторинга: кто попал в список
Национальный банк Украины в октябре 2025 года применил меры влияния к семи банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям. Причиной стали нарушения требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов, а также нарушения валютного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Банк Альянс
АО «Банк Альянс» получило два штрафа:
- 67,6 млн грн за недостатки в организации и проведении финансового мониторинга, ненадлежащее управление рисками, несоблюдение риск-ориентированного подхода, ненадлежащую проверку клиентов и несвоевременное предоставление информации НБУ;
- 15,9 млн грн за нарушение требований относительно надлежащей проверки клиентов, усиленных мер проверки высокорисковых клиентов, риск-ориентированного подхода и документирования действий в сфере НДП/ФТ.
МТБ Банк
ПАО «МТБ Банк» оштрафован на 75 млн грн за нарушение требований финмониторинга, в частности, из-за недостатков в проверке клиентов, управлении рисками и применении риск-ориентированного подхода.
Кроме того, банк должен заплатить еще 3,18 млн грн штрафа за нарушение валютного законодательства.
Универсал Банк
АО «Универсал Банк» оштрафовано на 27,3 млн грн за нарушение требований финмониторинга, в том числе ненадлежащую проверку клиентов, отсутствие эффективных процедур управления рисками, невыполнение обязанности уведомлять уполномоченный орган о расторжении деловых отношений с клиентами, несвоевременное информирование об операциях с замороженными активами.
Укрсиббанк
АО «Укрсиббанк» должно уплатить 11 млн грн штрафа за ненадлежащую проверку клиентов, отсутствие риск-ориентированного подхода и несвоевременное предоставление документов на запросы НБУ.
Еще 500 тыс. грн за неуведомление уполномоченного органа о пороговых финансовых операциях.
РВС Банк
АО «РВС Банк» оштрафовано на 3,8 млн грн за отсутствие риск-ориентированного подхода в своей деятельности.
Коминбанк
АО «Коминбанк» должно уплатить 1,05 млн грн штрафа за несвоевременное уведомление уполномоченного органа о пороговых операциях и неустановление высокого уровня риска для клиентов, конечными бенефициарами которых являются граждане государства-агрессора.
Идея Банк
АО «Идея Банк» получил штраф в 500 тыс. грн за несвоевременное исполнение решения о приостановлении операций клиента и задержку уведомления об остатке средств на заблокированных счетах.
Mustang Finance
ООО «ФК Мустанг Финанс» оштрафовано на 731 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга: отсутствие надлежащих внутренних документов, неполное предоставление информации НБУ, недостатки в отчетности, ненадлежащую идентификацию и верификацию клиентов, а также нарушение правил проверки политически значимых лиц.
Абекор
ООО «ФК Абекор» получит штраф 595 тыс. грн за нарушение требований по надлежащей проверке клиентов, ненадлежащую верификацию, недостатки в отчетности и неполную подачу информации НБУ.
Также зафиксированы нарушения в сфере внутреннего контроля и мониторинга операций.
НоваПей Кредит
ООО «НоваПей Кредит» оштрафовано на 255 тыс. грн за недостатки в проверке клиентов и применении риск-ориентированного подхода.
Компания в комментарии Finance.ua сообщила, что уже заплатила штраф, не оспаривая его.
«Большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы финансового мониторинга наших клиентов при кредитных операциях, в том числе по анализу источников происхождения клиентских средств и целей их использования. Мы уже внедрили все изменения, на которых акцентировал внимание регулятор, и учли все его рекомендации. Это решение никоим образом не повлияло на стабильность компании и на выполнение обязательств», — отметили в NovaPay.
Альянс Капитал Групп
ООО «ФК Альянс Капитал Групп» должно уплатить 17 тыс. грн штрафа за подачу отчетности по валютным операциям с существенными ошибками.
Поделиться новостью
Также по теме
Google покупает Wiz за $32 млрд: что известно о сделке
Продажи Tesla в некоторых странах упали почти на 90%
Spotify прогнозирует рекордную прибыль в IV квартале благодаря увеличению количества пользователей и повышению цен
В октябре в IT-сфере увеличилось количество ФЛП, но уменьшилось количество компаний (инфографика)
Netflix планирует купить Warner Bros. и HBO Max: что изменится для зрителей
Минфин объяснил позицию Украины относительно реструктуризации ВВП-варрантов