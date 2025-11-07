Минфин объяснил позицию Украины относительно реструктуризации ВВП-варрантов 07.11.2025, 16:33 — Фондовый рынок

Минфин объяснил позицию Украины относительно реструктуризации ВВП-варрантов

Министр финансов Сергей Марченко прокомментировал заявление правительства Украины, обнародованное 6 ноября на бирже Euronext, о переговорах относительно реструктуризации ВВП-варрантов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По словам Марченко, Украина сталкивается с беспрецедентными вызовами из-за полномасштабной войны. После вторжения россии экономика страны сократилась почти на треть, и хотя восстановление продолжается, боевые действия не прекращаются, а враг продолжает атаковать инфраструктуру.

Министр напомнил, что прошлым летом Украина при поддержке собственников государственных облигаций успешно реструктуризировала еврооблигации более чем на 20 миллиардов долларов, что отвечало требованиям программы МВФ. Следующим этапом, по словам Марченко, является реструктуризация ВВП-варрантов, которую Украина проводит в соответствии с обязательствами МВФ и международными партнерами.

Он выразил разочарование отсутствием прогресса в переговорах с Комитетом владельцев варрантов, однако подчеркнул, что правительство продолжит обсуждение с более широким кругом участников рынка, чтобы найти практическое решение.

«Наша цель остается четкой — обеспечить решение, которое поддержит макроэкономическую стабильность и восстановление Украины, сохраняя наши обязательства в рамках программы МВФ и соблюдая принцип сопоставимости условий по реструктуризации долга с нашими международными партнерами», — отметил Марченко.

Он подчеркнул, что продолжение конструктивного взаимодействия с инвесторами имеет ключевое значение.

Детали переговоров

Министерство финансов сообщило, что с 16 октября по 5 ноября Украина провела серию встреч с членами Специального комитета, объединяющего инвесторов, владеющих около 35% ВВП-варрантов Украины. Переговоры проходили в рамках усилий правительства, направленных на возобновление долговой устойчивости в соответствии с целями программы МВФ.

Во время второго раунда ограниченных переговоров Украина представила предложение, которое учитывало собранные отзывы участников рынка и разнообразие базы инвесторов.

Предложение Украины предусматривает:

обмен ВВП-варрантов на новые еврооблигации серии C с коэффициентом 1,26;

погашение в 2030—2032 годах с купонной ставкой, которая будет расти с 2,5% до 6%;

денежный компонент 6 центов на 1 доллар номинальной стоимости варрантов (включая 1 цент комиссии за согласие), который частично компенсирует неуплаченный платеж, который должен был состояться 2 июня 2025 года;

положения о восстановлении стоимости (loss reinstatement provision) для уменьшения рисков при повторной реструктуризации.

Позиция Комитета собственников и дальнейшие действия

Комитет собственников ВВП-варрантов предложил полный обмен на новые облигации серии C с существенно более высокими экономическими параметрами, которые, по оценке правительства, неприемлемы для Украины.

Предложение инвесторов предусматривает более высокие купонные ставки (5−7,75%), сокращение сроков погашения (первое существенное уже в 2029 году) и увеличение объема долга, что не соответствует договоренностям с МВФ и Группой официальных кредиторов.

Из-за отсутствия согласия по экономическим условиям Украина отказалась принимать предложение Комитета и не будет подавать новые варианты в рамках текущего раунда переговоров.

В то же время правительство отмечает, что остается открытым для дальнейших конструктивных обсуждений со всеми владельцами варрантов для поиска решения, которое обеспечит долгосрочную долговую устойчивость без ущерба для восстановления страны.

