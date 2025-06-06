Есть ли угроза в неуплате Украиной по ВВП-варрантам: что говорят в Нацбанке — Finance.ua
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Есть ли угроза в неуплате Украиной по ВВП-варрантам: что говорят в Нацбанке

Казна и Политика
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Есть ли угроза в неуплате Украиной по ВВП-варрантам: что говорят в Нацбанке
Есть ли угроза в неуплате Украиной по ВВП-варрантам: что говорят в Нацбанке
Национальный банк Украины не видит негативного влияния от того, что Украина пропустила 2 июня платеж в размере $665,5 млн по ВВП-варрантам.
У регулятора отметили, что не видят в этом дальнейших рисков для финансовой стабильности.
«Мы не видим никаких негативных проявлений… Никакого негатива нет. Идет переговорный процесс по наработке условий реструктуризации», — сказал замглавы НБУ Юрий Гелетий на брифинге в четверг.
Он напомнил, что Нацбанк не участвует в этом процессе, хотя в портфеле Нацбанка имеются ВВП-варранты на $44 млн при общем объеме их выпуска в $3 млрд 239,32 млн.
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«Как вы знаете, с прошлого года действует мораторий на выплату варрантов. Поэтому всё в руках правительства, под контролем правительства и без рисков для финансовой стабильности», — подытожил Гелетий.
Как сообщило в конце мая Министерство финансов, Украина будет придерживаться введенного 27 августа прошлого года моратория на выплаты по ВВП-варрантам до завершения их реструктуризации.
«Украина остается приверженной осуществлению комплексной, справедливой и равноправной реструктуризации ценных бумаг, привязанных к ВВП, чтобы обеспечить соблюдение целевых показателей долга, установленных в программе Украины с МВФ, и принципа сравнимости отношения с официальными двусторонними партнерами Украины», — отметил Минфин.
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Напомним, что международное рейтинговое агентство Standard&Poor`s после пропуска выплаты снизило рейтинг выпуска ВВП-варрантов Украины с CC до D (дефолт).
В то же время, общий рейтинг Украины по долгу в валюте остается на уровне «SD» (выборочный дефолт), а по долгу в гривне — на уровне «CCC», что означает повышенный риск, но еще не дефолт.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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