Украина не заплатит по ВВП-варрантам более $665 млн. Угрожает ли это финансовой стабильности — Finance.ua

Украина не заплатит по ВВП-варрантам более $665 млн. Угрожает ли это финансовой стабильности Сегодня 21:05 — Казна и Политика

Украина не заплатит по ВВП-варрантам более $665 млн. Угрожает ли это финансовой стабильности

Украина не заплатит по ВВП-варрантам более $665 млн, однако это не составляет угрозы для финансовой стабильности.

Об этом сообщают эксперты Центра экономической стратегии.

Украина официально заявила, что не будет платить более $665 млн по государственным ценным бумагам 2015 года (ВВП-варранты). Платеж должен был состояться 2 июня 2025 года по результатам роста экономики в 2023 году. Владельцы этих бумаг ждали выплаты $205,43 за каждые $1000 номинала.

Но правительство еще в августе 2024 года ввело мораторий — временный запрет на выплаты. Он будет действовать, пока не завершится новое согласование долга (реструктуризация).

Почему так произошло

Модель выплат, заложенная в ВВП-варантах 2015 года, не отвечает нынешним макроэкономическим условиям, сформированным полномасштабной войной.

Вместо устойчивого прироста речь идет о медленном восстановлении после глубокого падения, поэтому требование выплат на этой основе выглядит экономически необоснованным и несправедливым.

«В условиях продолжающихся боевых действий украинская экономика только приближается к довоенному уровню и при текущих темпах роста достигнет его лишь в следующем десятилетии. Действующая сейчас формула выплат рискует ограничить ресурсы для восстановления. Ее пересмотр логичен, и с обеих сторон есть сигналы о готовности продолжить переговоры в прагматичном ключе», — объясняет экономист Богдан Слуцкий.

В апреле владельцам ВВП-варрантов предложили две опции:

Обмен варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 году. Согласно этой опции, инвесторы получат тот же набор облигаций A и B, что и держатели еврооблигаций в прошлом году, в соотношении: на каждую 1 единицу варрантов — 1,35 единицы облигаций. Вторая опция предусматривает изменение условий выпуска ВВП-варрантов следующим образом:

выплаты за 2025−2028 годы отменяются;

возможность выкупа/отмены ВВП варрантов будет продлена до мая 2029 года, в то время как цена выкупа будет прогрессивно расти с 85 в 2026 году до 100 центов в 2029 году;

реструктурированные варранты (с выплатами в 2029—2041 годах) будут иметь те же характеристики, что и действующие варранты, кроме опциона выкупа;

владельцы получат 36,6 центов Облигаций A и Облигаций B на каждые 100 центов варрантов.

Влияние такого решения на финансовую стабильность Украины

«Мораторий не угрожает финансовой стабильности и не приведет к цепному дефолту по другому внешнему долгу. В августе 2024 года из условий ВВП-варрантов уже исключили пункт о так называемом „кросс-дефолте“. Это не даст другим кредиторам оснований требовать досрочного возврата своих денег», — отметили в ЦЭС, ссылаясь на слова Министерства финансов.

«Инвесторы оценивали шансы на любые наличные выплаты по варрантам как минимальные, однако все же рассчитывали на уступки Минфина в обновленном предложении ради своевременной реструктуризации. Теперь же, когда по этим обязательствам произошло событие дефолта, у правительства нет четких временных ограничений для формирования новых предложений. Выплаты по еврооблигациям, которые со 2 сентября были конвертированы вместе с гарантированным долгом Укравтодора в новые еврооблигации. Кросс-дефолт был исключен из условий ВВП-варрантов, и поэтому дефолт по ним не имеет никакого влияния на выпущенные в прошлом году еврооблигации», — прокомментировали аналитики ICU.

Напомним, 30 мая Министерство финансов сообщило , что сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025 года, составляет $665,453 млн. Однако, согласно решению правительства от 27 августа 2024 года, действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет действовать до завершения процесса их реструктуризации.

В министерстве отметили, что Украина хочет провести справедливую реструктуризацию, согласованную с программой МВФ.

Напомним, рейтинговое агентство Moody’s оставило кредитный рейтинг Украины на уровне «Ca». На экономику и финансы страны сильно влияет война с россией, а также сохраняется неопределенность возможных мирных переговоров. Однако прогноз по рейтингу остается стабильным.

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