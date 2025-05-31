Україна не платитиме понад $665 мільйонів за ВВП-варантами — Finance.ua
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Україна не платитиме понад $665 мільйонів за ВВП-варантами

Казна та Політика
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Україна не платитиме понад $665 мільйонів за ВВП-варантами
Україна не платитиме понад $665 мільйонів за ВВП-варантами
Станом на 30 квітня 2025 року сума платежу за державними деривативами, що підлягає сплаті 2 червня 2025 року, становить $665,453 млн.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
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Проте, відповідно відповідно до рішення уряду від 27 серпня 2024 року, діє мораторій на виплати за цими інструментами, який залишатиметься чинним до завершення процесу їх реструктуризації.
«У серпні 2024 року з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт. Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов’язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави», — йдеться у заяві.
Мораторій на платежі за державними деривативами є частиною ширшої стратегії України, оголошеної в серпні 2024 року під час реструктуризації державного боргу.
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У Мінфіні зазначають, ця стратегія передбачає справедливе та рівноправне ставлення до всіх кредиторських вимог у межах периметру реструктуризації, з метою відновлення боргової стійкості в рамках Програми МВФ.
«Україна залишається відданою конструктивному діалогу з усіма зацікавленими сторонами та продовжує консультації задля досягнення справедливої та комплексної реструктуризації державних деривативів, яка забезпечить довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни», — додали в відомстві.
За матеріалами:
Finance.ua
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