Україна не платитиме понад $665 мільйонів за ВВП-варантами — Finance.ua

Україна не платитиме понад $665 мільйонів за ВВП-варантами Сьогодні 10:19 — Казна та Політика

Україна не платитиме понад $665 мільйонів за ВВП-варантами

Станом на 30 квітня 2025 року сума платежу за державними деривативами, що підлягає сплаті 2 червня 2025 року, становить $665,453 млн.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Проте, відповідно відповідно до рішення уряду від 27 серпня 2024 року, діє мораторій на виплати за цими інструментами, який залишатиметься чинним до завершення процесу їх реструктуризації.

«У серпні 2024 року з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт. Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов’язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави», — йдеться у заяві.

Мораторій на платежі за державними деривативами є частиною ширшої стратегії України, оголошеної в серпні 2024 року під час реструктуризації державного боргу.

У Мінфіні зазначають, ця стратегія передбачає справедливе та рівноправне ставлення до всіх кредиторських вимог у межах периметру реструктуризації, з метою відновлення боргової стійкості в рамках Програми МВФ.

«Україна залишається відданою конструктивному діалогу з усіма зацікавленими сторонами та продовжує консультації задля досягнення справедливої та комплексної реструктуризації державних деривативів, яка забезпечить довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни», — додали в відомстві.

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