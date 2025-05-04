Що таке ВВП-варанти, і скільки Україна повинна виплатити інвесторам (інфографіка) — Finance.ua

Що таке ВВП-варанти, і скільки Україна повинна виплатити інвесторам (інфографіка) Сьогодні 18:17 — Казна та Політика

Що таке ВВП-варанти, і скільки Україна повинна виплатити інвесторам (інфографіка)

Україна у травні має виплатити орієнтовно 600 млн доларів власникам ВВП-варантів. Мінфін запропонував інвесторам реструктуризувати виплати, однак поки що домовленостей не досягнуто. Водночас говорити про ймовірність дефолту поки що зарано, адже уряд має ще місяць, щоб домовитися.

Видання «Слово і діло» розповідає , що таке ВВП-варанти та скільки Україна має за ними платити.

Що таке ВВП-варанти

Це цінні папери, які випускає держава, і виплати за якими залежать від зростання ВВП: якщо економіка країни-емітента зростає вище за певний рівень, то інвестори отримують виплати, якщо зростання повільне чи ВВП падає — виплати не здійснюються.

ВВП-варанти випускаються державою у межах реструктуризації боргу.

Свої Україна випустила у 2015 році на суму 3,2 млрд доларів, термін їхньої дії закінчується у 2040 році. Частину цінних паперів викуплено, залишилися варанти на суму 2,6 млрд.

За умовами ВВП-варантів України, виплати за ними починається після того, як ВВП перевищить 125,4 млрд доларів (це сталося у 2018 році).

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Виплати прив’язані до економічного зростання: якщо ВВП протягом року зростає на 3−4%, то вони вони становлять 15% перевищення приросту ВВП, якщо більше 4% - інвестори отримують 40% перевищення показника ВВП. До 2025 року платежі були обмежені на 0,5% ВВП.

Перші виплати за ВВП-варантами відносяться до 2019 року, але Україна здійснила їх із дворічною відстрочкою, тобто в 2021-му.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ВВП-варанти «були створені для економічної реальності, якої вже не існує»: «Помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання — це лише крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною».

Україна запропонувала два варіанти реструктуризації

Перший варіант передбачає обмін ВВП-варантів на додатковий випуск єврооблігацій, випущених у рамках реструктуризації у 2024 році. На кожну одиницю варантів пропонується 1,35 одиниці облігацій.

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Другий варіант передбачає зміну умов випуску ВВП-варантів: виплати на 2025−2028 рік скасовуються, а Україна матиме можливість до 2029 року викупити папери за прогресивною зростаючою вартістю.

За нинішніх умов ВВП-варантів та за умови зростання економіки відповідно до прогнозу уряду, за 2026 рік Україні доведеться заплатити кредиторам 2,7 млрд доларів, за 2027-й — 2,1 млрд, підрахувало Forbes Ukraine.

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