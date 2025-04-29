Зростання ВВП: українці заробили для Польщі більше грошей, ніж країна витратила на соцдопомогу — експерт Сьогодні 15:34

Зростання ВВП: українці заробили для Польщі більше грошей, ніж країна витратила на соцдопомогу — експерт

5% людей, які працюють і платять податки в Польщі, — це громадяни України. Про це пише Згідно зі звітом Банку державного розвитку Польщі (BGK),які працюють і платять податки в Польщі, — це громадяни України. Про це пише polskieradio.pl.

Автори дослідження вважають, що присутність українських працівників на польському ринку праці, підтримує його, особливо в промисловості, будівництві, сфері послуг і транспорті.

«З макроперспективи українці та інші іммігранти допомагають польському ринку праці, а не заважають йому, тому що вони заповнюють прогалини, які інакше виникли б. Деякі речі дуже добре роздмухувати політично, але натомість в макроекономічному сенсі те, що мігранти шкодять, — це тотальна нісенітниця», говорить Матеуш Валевський, головнй економіст Банку державного розвитку Польщі (BGK).

Також експерти встановили, що міграція з України могла сприяти зростанню ВВП Польщі — від 0,5% до 2,4% щорічно.

Мігранти з України вносять до польського бюджету більше коштів, ніж отримують соціальних виплат.

За оцінками експертів, надходження від податків і страхових внесків, які українські мігранти сплачують до польського бюджету, становлять приблизно 15 млрд злотих, тоді як виплати, які їм виплачуються за програмою «Сім'я 800+», це менше ніж 3 млрд злотих.

Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих. Ми писали , що українці сплатили найбільше податків в Польщі серед іноземців. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків.— майже 1,65 млрд злотих.

У 2024 році значно зросла сума податків, сплачених іноземцями. Так минулого року від сплати PIT та CIT до держбюжету надійшло понад 4,884 млрд злотих, зокрема від українців — понад 1,649 млрд злотих.

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