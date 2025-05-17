Україна готова не платити за ВВП-варантами, попри загрозу дефолту — ЗМІ — Finance.ua
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Україна готова не платити за ВВП-варантами, попри загрозу дефолту — ЗМІ

Казна та Політика
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Україна готова не платити за ВВП-варантами, попри загрозу дефолту — ЗМІ
Україна готова не платити за ВВП-варантами, попри загрозу дефолту — ЗМІ
Україна не поспішатиме з реструктуризацією ВВП-варантів 2015 року, навіть якщо це призведе до дефолту за цими зобов’язаннями.
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
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Цього тижня в Лондоні урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца на зустрічі з інвесторами заявив, що Україна не поспішатиме з рішенням щодо варантів, пише видання.
«Вони чітко зазначили, що діє мораторій, і неплатіж за варантами не спричинить перехресного дефолту за іншими облігаціями», — говорить один із інвесторів у коментарі Reuters.

Скільки Україна має сплатити

До 31 травня Україна має здійснити платіж на суму понад $500 млн, який залежить від економічного зростання 2023 року (5,3%). Уряд ще минулого року запровадив мораторій на цю виплату.
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Мінфін наголошує, що ВВП-варанти «були створені для економічної реальності, яка вже не існує», а зростання економіки 2023 року відображає відновлення після майже 30%-го падіння через російське вторгнення, а не економічний підйом.
У відповідь на запит Reuters уряд повідомив, що активно співпрацює з інвесторами та аналізує ринкові відгуки, щоб знайти оптимальний шлях для врегулювання питання варантів.
Буца наголосив, що хоча швидке вирішення питання реструктуризації є пріоритетом, Україна готова пропустити платіж, якщо не вдасться досягти згоди, пише видання.
За матеріалами:
Forbes.ua
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