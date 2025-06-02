Moody’s залишило рейтинг України на рівні «обмежений дефолт» — Finance.ua

Moody’s залишило рейтинг України на рівні «обмежений дефолт» Сьогодні 12:35 — Казна та Політика

Moody’s залишило рейтинг України на рівні «обмежений дефолт»

Рейтингове агентство Moody’s залишило кредитний рейтинг України на рівні «Ca». На економіку та фінанси країни великий вплив має війна з росією, а також зберігається невизначеність щодо можливих мирних переговорів. Однак прогноз щодо рейтингу залишається стабільним.

Про це повідомляє Reuters.

У Moody’s зазначили, що перспективи економічного зростання залишаються слабкими через складну безпекову ситуацію, нестачу робочої сили та атаки на енергетичну інфраструктуру.

На сайті агентства уточнюється, що рейтинг «Ca» означає високий рівень спекулятивності, а зобов’язання з таким рейтингом «ймовірно вже перебувають або майже перебувають у стані дефолту, з певною ймовірністю відновлення виплат за основною сумою та відсотками».

Прогноз ВВП

Після повномасштабного вторгнення росії в 2022 році ВВП України скоротився майже на 30%. У 2023 і 2024 роках економіка продемонструвала помірне зростання, однак обсяги ВВП досі не повернулися до довоєнного рівня.

Moody’s прогнозує уповільнення зростання економіки до 2,5% у 2025 році (порівняно з 2,9% у 2024-му). В агентстві також очікують, що темпи зростання залишатимуться низькими у 2026 та 2027 роках.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України планує державний бюджет на 2026 рік на основі більш песимістичного сценарію — продовження війни протягом усього наступного року. Планування держбюджету ускладнюється через невизначеність розвитку подій.

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