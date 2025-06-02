Moody’s залишило рейтинг України на рівні «обмежений дефолт» — Finance.ua

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Moody’s залишило рейтинг України на рівні «обмежений дефолт»

Казна та Політика
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Moody’s залишило рейтинг України на рівні «обмежений дефолт»
Moody’s залишило рейтинг України на рівні «обмежений дефолт»
Рейтингове агентство Moody’s залишило кредитний рейтинг України на рівні «Ca». На економіку та фінанси країни великий вплив має війна з росією, а також зберігається невизначеність щодо можливих мирних переговорів. Однак прогноз щодо рейтингу залишається стабільним.
Про це повідомляє Reuters.
У Moody’s зазначили, що перспективи економічного зростання залишаються слабкими через складну безпекову ситуацію, нестачу робочої сили та атаки на енергетичну інфраструктуру.
На сайті агентства уточнюється, що рейтинг «Ca» означає високий рівень спекулятивності, а зобов’язання з таким рейтингом «ймовірно вже перебувають або майже перебувають у стані дефолту, з певною ймовірністю відновлення виплат за основною сумою та відсотками».

Прогноз ВВП

Після повномасштабного вторгнення росії в 2022 році ВВП України скоротився майже на 30%. У 2023 і 2024 роках економіка продемонструвала помірне зростання, однак обсяги ВВП досі не повернулися до довоєнного рівня.
Moody’s прогнозує уповільнення зростання економіки до 2,5% у 2025 році (порівняно з 2,9% у 2024-му). В агентстві також очікують, що темпи зростання залишатимуться низькими у 2026 та 2027 роках.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України планує державний бюджет на 2026 рік на основі більш песимістичного сценарію — продовження війни протягом усього наступного року. Планування держбюджету ускладнюється через невизначеність розвитку подій.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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