S&P визнало дефолт України за ВВП-облігаціями через невиплату інвесторам — Finance.ua

S&P визнало дефолт України за ВВП-облігаціями через невиплату інвесторам Сьогодні 15:14 — Фондовий ринок

S&P визнало дефолт України за ВВП-облігаціями через невиплату інвесторам

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило рейтинг українських ВВП-облігацій до рівня «D» (дефолт). Усе через те, що держава не заплатила інвесторам $665 млн, які мала перерахувати 2 червня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні агентства.

Ще в серпні 2024 року Україна ввела мораторій на ці виплати, пояснивши це тим, що потрібно провести нову реструктуризацію боргу. Тобто зараз держава хоче домовитися з інвесторами про зміну умов. В S&P це розуміють і зазначають, що не очікують, що Україна проведе виплати у пільговий 10-денний період.

«Ми не очікуємо виплати протягом пільгового періоду за цінними паперами, передбаченого договором, що становить 10 робочих днів. Ми так вважаємо через заяви урялу про те, що він не здійснить плати з огляду на мораторій на виплати за цінними паперами, допоки їх не буде реструктуризовано», — зазначають в S&P.

Інші оцінки S&P:

загальний рейтинг України за боргом у валюті залишається на рівні «SD» (вибірковий дефолт);

за боргом у гривні — на рівні «CCC», що означає підвищений ризик, але ще не дефолт.

Що це означає? Цей крок підкреслює фінансову напругу в країні. Україна планує й надалі домовлятися з кредиторами про нові умови виплат, особливо в умовах війни та обмежених ресурсів.

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