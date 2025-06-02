Moody’s оставило рейтинг Украины на уровне «ограниченный дефолт» — Finance.ua

Moody’s оставило рейтинг Украины на уровне «ограниченный дефолт» Сегодня 12:35 — Казна и Политика

Moody’s оставило рейтинг Украины на уровне «ограниченный дефолт»

Рейтинговое агентство Moody’s оставило кредитный рейтинг Украины на уровне «Ca». На экономику и финансы страны сильно влияет война с россией, а также сохраняется неопределенность возможных мирных переговоров. Однако прогноз по рейтингу остается стабильным.

Об этом сообщает Reuters.

В Moody’s отметили, что перспективы экономического роста остаются слабыми из-за сложной ситуации безопасности, нехватки рабочей силы и атаки на энергетическую инфраструктуру.

На сайте агентства уточняется, что рейтинг «Ca» означает высокий уровень спекулятивности, а обязательства с таким рейтингом «вероятно уже находятся или почти находятся в состоянии дефолта, с определенной вероятностью возобновления выплат по основной сумме и процентам».

Прогноз ВВП

После полномасштабного вторжения россии в 2022 году ВВП Украины сократился почти на 30%. В 2023 и 2024 годах экономика продемонстрировала умеренный рост, однако объемы ВВП до сих пор не вернулись к довоенному уровню.

Moody’s прогнозирует замедление роста экономики до 2,5% в 2025 году (по сравнению с 2,9% в 2024). В агентстве также ожидают, что темпы роста будут оставаться низкими в 2026 и 2027 годах.

Напомним, Министерство финансов Украины планирует государственный бюджет на 2026 год на основе более пессимистичного сценария — продолжение войны в течение всего следующего года. Планирование госбюджета усложняется из-за неопределенности развития событий.

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