Netflix планирует купить Warner Bros. и HBO Max: что изменится для зрителей

Фондовый рынок
Netflix может приобрести стриминговый бизнес Warner Bros. Discovery, включающий сервис HBO Max. Сделка может стать одной из крупнейших в истории стримингового рынка.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Что изменится для зрителей

Если Netflix все же приобретет стриминг, это даст ему контроль над одними из самых успешных франшиз в мире, в частности «Гарри Поттер» и вселенная DC Comics.
Warner Bros. также производит многие популярные оригинальные сериалы для Netflix, в частности Running Point, You, Maid.
Покупка HBO добавит в библиотеку Netflix еще больше контента и увеличит общее количество зрителей.
В то же время Netflix не планирует покупать кабельные телеканалы Warner Bros., в которые входят CNN, TNT, Food Network и Animal Planet.
Netflix уже нанял финансового советника и анализирует финансовую информацию Warner Bros.
Известно также, что Netflix получил доступ к data room — хранилищу, где есть все финансовые данные, необходимые для подачи официальной заявки.
По материалам:
The Village Україна
Payment systems