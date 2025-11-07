«Укрзализныця» временно ограничила движение поездов: где именно 07.11.2025, 11:12 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» временно ограничила движение поездов: где именно

7 ноября временно не будут курсировать ряд поездов на Днепропетровщине из-за влияния боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба пригородных сообщений " Укрзализныци ".

Сообщение №7303 и №7304 Днепр – Каменское – Днепр и №6010 Пятихатки – Днепр.

Вместе с тем сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.

В пресс-службе просят уточнять информацию на местах отправления или прокладывать маршрут постанционно на сайте

Напомним, ранее писали, что Укрзализныця планирует повысить цены для билетов 1 класса "Интерсити" и вагонов СВ . Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

