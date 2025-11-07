«Укрзализныця» временно ограничила движение поездов: где именно
7 ноября временно не будут курсировать ряд поездов на Днепропетровщине из-за влияния боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба пригородных сообщений "Укрзализныци".
Сообщение №7303 и №7304 Днепр – Каменское – Днепр и №6010 Пятихатки – Днепр.
Вместе с тем сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.
В пресс-службе просят уточнять информацию на местах отправления или прокладывать маршрут постанционно на сайте .
Напомним, ранее писали, что Укрзализныця планирует повысить цены для билетов 1 класса "Интерсити" и вагонов СВ . Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.
