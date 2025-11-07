0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрзализныця» временно ограничила движение поездов: где именно

Фондовый рынок
913
«Укрзализныця» временно ограничила движение поездов: где именно
«Укрзализныця» временно ограничила движение поездов: где именно
7 ноября временно не будут курсировать ряд поездов на Днепропетровщине из-за влияния боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба пригородных сообщений "Укрзализныци".
Сообщение №7303 и №7304 Днепр – Каменское – Днепр и №6010 Пятихатки – Днепр.
Вместе с тем сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.
В пресс-службе просят уточнять информацию на местах отправления или прокладывать маршрут постанционно на сайте .
Напомним, ранее писали, что Укрзализныця планирует повысить цены для билетов 1 класса "Интерсити" и вагонов СВ . Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems