Spotify прогнозирует рекордную прибыль в IV квартале благодаря увеличению количества пользователей и повышению цен
Spotify объявила прогноз на IV квартал, который превысил ожидания аналитиков Уолл-стрит. Она рассчитывает на стабильный рост пользователей и дополнительную прибыль от повышения цен в период праздничных продаж.
Об этом сообщает Reuters.
После оглашения прогноза акции компании выросли на 5,3% в предрыночных торгах.
Конкурент Apple Music и Amazon Music, шведская компания продолжает курс на повышение доходности, уменьшая маркетинговые расходы и оптимизируя штат.
Ранее в этом году Spotify повысила стоимость индивидуальной премиум подписки в нескольких ключевых странах.
Это первые финансовые результаты компании после объявления, что основатель и CEO Даниэль Эк в январе станет исполнительным председателем совета директоров, а компания перейдет в структуру с двумя согенеральными директорами.
Spotify также продолжает развивать свои сервисы: недавно компания запустила новый формат высококачественного звучания lossless audio, а также расширила интеграцию искусственного интеллекта — пользователи теперь могут использовать ChatGPT от OpenAI для получения рекомендаций музыки и подкастов через диалоговые запросы.
В IV квартале Spotify прогнозирует операционную прибыль на уровне 620 млн евро ($723 млн), что несколько превышает средний прогноз аналитиков в 618,6 млн евро.
Ожидаемые доходы составляют 4,5 млрд евро, несколько ниже консенсус-прогноза в 4,57 млрд евро.
Компания предусматривает, что количество активных пользователей в месяц вырастет до 745 млн, превысив оценку в 737 млн, а количество премиум-подписчиков увеличится на 8 млн — до 289 млн, что чуть ниже ожидаемых 290,9 млн.
