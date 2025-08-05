Spotify поднял стоимость подписки — Finance.ua

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Spotify поднял стоимость подписки

Личные финансы
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Spotify поднял стоимость подписки
Spotify поднял стоимость подписки
Spotify готовит новое подорожание для подписчиков в Европе, Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сообщения с деталями будут поступать в течение месяца: в ряде стран месячная плата уже изменилась с 10,99 евро до 11,99 евро.
Об этом пишет The Verge.
Компания не раскрыла полный список государств, однако проверка архивных страниц показывает, что на 1 евро больше уже платят новые пользователи в Испании, Италии и Португалии. Тех стран ЕС, где цены поднимали раньше (Франция, Бельгия, Люксембург и Нидерланды), дополнительный рост пока не коснулся.
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Несмотря на прирост платной аудитории, опубликованный в отчете 29 июля прогноз прибыли оказался ниже ожиданий аналитиков, и в тот же день акции Spotify просели на 11,5%, что уменьшило рыночную капитализацию на 16 млрд долларов. Во время звонка с инвесторами генеральный директор Даниэль Эк объяснил, что сервис редко пересматривает тарифы, чтобы дольше удерживать пользователей, хотя еще в апреле Financial Times сообщала о запланированных на лето повышениях в Европе и Латинской Америке.
Цены в США остаются неизменными: там Spotify продержался 12 лет без изменений стоимости, пока в 2023 и 2024 не запустил первые этапы пересмотра тарифов.
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По материалам:
Novyny.live
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