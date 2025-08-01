Spotify готовит «говорящий» голосовой интерфейс на базе искусственного интеллекта — Finance.ua
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Spotify готовит «говорящий» голосовой интерфейс на базе искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Spotify готовит «говорящий» голосовой интерфейс на базе искусственного интеллекта
Spotify готовит «говорящий» голосовой интерфейс на базе искусственного интеллекта
Spotify анонсировал дальнейшее развитие интерактивного голосового интерфейса, базирующегося на новых достижениях генеративного ИИ. В ходе объявления финансовых результатов за второй квартал представители компании заявили: взаимодействие с платформой станет еще более разговорным, персонализированным и контекстным.
Об этом сообщает TechCrunch.
Как пояснил главный директор по продуктам и технологиям Spotify Густав Седерстрем, новая волна развития связана с голосовым ИИ-диджеем, который с мая 2025 года доступен англоязычным премиум-пользователям. Система позволяет менять музыку, настроение или жанр с помощью голоса — просто нажав кнопку в приложении.
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Благодаря этой функции компания получает новый массив данных, позволяющий сопоставлять фразы пользователей с конкретными песнями или действиями. В отличие от традиционных алгоритмов, построенных только на переходах между треками, голосовые запросы открывают более глубокое понимание предпочтений слушателей.
«Это абсолютно новый и очень ценный набор данных для нас», — отметил Седерстрем.
Следующим шагом станет внедрение ИИ-моделей с функциями «reasoning», то есть способностью к логическому анализу. Такой подход позволит не только предвидеть, какую песню захочет слушать пользователь, но и учитывать историю прослушиваний, предварительные голосовые запросы и контекст.
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«Вы уже можете писать Spotify, говорить с ним. И это взаимодействие будет только расширяться», — пообещал топ-менеджер компании.
Кроме клиентских функций, Spotify также использует генеративный ИИ для создания прототипов продуктов и повышения эффективности внутренних процессов, в частности, в сфере финансов.
По материалам:
double.news
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