Spotify готовит «говорящий» голосовой интерфейс на базе искусственного интеллекта — Finance.ua

Spotify готовит «говорящий» голосовой интерфейс на базе искусственного интеллекта
Spotify анонсировал дальнейшее развитие интерактивного голосового интерфейса, базирующегося на новых достижениях генеративного ИИ. В ходе объявления финансовых результатов за второй квартал представители компании заявили: взаимодействие с платформой станет еще более разговорным, персонализированным и контекстным.
Об этом сообщает TechCrunch.
Как пояснил главный директор по продуктам и технологиям Spotify Густав Седерстрем, новая волна развития связана с голосовым ИИ-диджеем, который с мая 2025 года доступен англоязычным премиум-пользователям. Система позволяет менять музыку, настроение или жанр с помощью голоса — просто нажав кнопку в приложении.
Благодаря этой функции компания получает новый массив данных, позволяющий сопоставлять фразы пользователей с конкретными песнями или действиями. В отличие от традиционных алгоритмов, построенных только на переходах между треками, голосовые запросы открывают более глубокое понимание предпочтений слушателей.
«Это абсолютно новый и очень ценный набор данных для нас», — отметил Седерстрем.
Следующим шагом станет внедрение ИИ-моделей с функциями «reasoning», то есть способностью к логическому анализу. Такой подход позволит не только предвидеть, какую песню захочет слушать пользователь, но и учитывать историю прослушиваний, предварительные голосовые запросы и контекст.
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«Вы уже можете писать Spotify, говорить с ним. И это взаимодействие будет только расширяться», — пообещал топ-менеджер компании.
Кроме клиентских функций, Spotify также использует генеративный ИИ для создания прототипов продуктов и повышения эффективности внутренних процессов, в частности, в сфере финансов.
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