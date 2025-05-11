Пользователи Spotify на iPhone смогут платить так, как им удобно — Finance.ua

Пользователи Spotify на iPhone смогут платить так, как им удобно Сегодня 05:24 — Технологии&Авто

Пользователи Spotify на iPhone смогут платить так, как им удобно

Компания Apple одобрила обновление программы Spotify для iPhone, которое позволяет получать пользователям США прямые ссылки для оплаты приложения на внешнем сайте без ограничений.

Об этом сообщает The Verge.

Обновленная версия (9.0.40) уже доступна в App Store.

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«Apple одобрила обновление американского приложения Spotify, что стало победой для потребителей, исполнителей, создателей и авторов. Это наконец позволит нам свободно показывать четкую информацию о ценах и ссылки на покупку, способствуя прозрачности и выбору для потребителей в США. Теперь мы можем предоставить потребителям более низкие цены, больше контроля и более легкий доступ к Spotify», — сказала спикер Spotify Джин Моран The Verge.

Новая версия содержит подробную информацию о тарифах на подписки и позволяет оплатить их непосредственно на веб-сайте Spotify, где транзакции не будут подлежать 30-процентной комиссии за обслуживание Apple платежей в приложениях.

По словам спикера Spotify, может потребоваться некоторое время, чтобы новые опции появились на каждом телефоне.

Причина

Ранее Apple вводила строгие ограничения на то, как разработчики могли рекламировать свои приложения и запрещали ссылаться на внешние страницы для оплаты.

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Под запретом были не только кнопки для перехода на сторонний ресурс, но и любое упоминание о более низких ценах вне приложения. За внешние платежи App Store брал 27% сбор.

Как отмечает издание, Apple был вынужден изменить свои правила по внешним платежам после решения по делу против Epic Games.

Судья Ивонн Гонсалес Роджерс приказала Apple отменить все сборы, ограничения дизайна и запрет на внешние платежи.

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«Spotify уже давно является одним из самых громких критиков платежной политики Apple, а по словам Моран «возмутительная» политика внешних платежей «противоречит усилиям суда по обеспечению большей конкуренции и выбору для пользователей», — говорится в публикации.

Patreon также объявил о намерении опубликовать обновление, которое позволит производить внешние платежи, тогда как Epic готовит собственную альтернативную систему обработки платежей с более низкими комиссиями, чем у Apple.

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УНН По материалам:

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