Spotify летом повысит цены на подписки в ЕС — Finance.ua
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Spotify летом повысит цены на подписки в ЕС

Технологии&Авто
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Spotify летом повысит цены на подписки в ЕС
Spotify летом повысит цены на подписки в ЕС
Spotify планирует повысить цену на индивидуальные подписки примерно на 1 евро в странах Европы и Латинской Америки начиная с июня.
Об этом сообщает агентство Financial Times.
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В агентстве отметили, что представители музыкальной индустрии давно давят на Spotify, Apple Music и другие стриминговые музыкальные платформы из-за того, что их цены растут медленнее инфляции и что музыкальные подписки значительно дешевле видеосервисов типа Netflix.
Подписка на Spotify в США стоит $11,99, что на $2 больше, чем 14 лет назад, когда этот сервис только появился.

В каких странах уже выросли цены

По данным аналитиков, Spotify уже начал повышать цены в некоторых странах, таких как Нидерланды и Люксембург.
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В США, крупнейшем рынке компании, этим летом повышения не ожидают, потому что там цены уже были повышены в июле 2024 года.
В Украине стоимость индивидуального плана составила $4,99 (свыше 200 грн) в месяц.
История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
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