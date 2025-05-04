Spotify летом повысит цены на подписки в ЕС — Finance.ua

Spotify летом повысит цены на подписки в ЕС
Spotify планирует повысить цену на индивидуальные подписки примерно на 1 евро в странах Европы и Латинской Америки начиная с июня.
Об этом сообщает агентство Financial Times.
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В агентстве отметили, что представители музыкальной индустрии давно давят на Spotify, Apple Music и другие стриминговые музыкальные платформы из-за того, что их цены растут медленнее инфляции и что музыкальные подписки значительно дешевле видеосервисов типа Netflix.
Подписка на Spotify в США стоит $11,99, что на $2 больше, чем 14 лет назад, когда этот сервис только появился.
В каких странах уже выросли цены
По данным аналитиков, Spotify уже начал повышать цены в некоторых странах, таких как Нидерланды и Люксембург.
В США, крупнейшем рынке компании, этим летом повышения не ожидают, потому что там цены уже были повышены в июле 2024 года.
В Украине стоимость индивидуального плана составила $4,99 (свыше 200 грн) в месяц.
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