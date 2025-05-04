Spotify летом повысит цены на подписки в ЕС — Finance.ua

Spotify летом повысит цены на подписки в ЕС 04.05.2025, 02:24 — Технологии&Авто

Spotify летом повысит цены на подписки в ЕС

Spotify планирует повысить цену на индивидуальные подписки примерно на 1 евро в странах Европы и Латинской Америки начиная с июня.

Об этом сообщает агентство Financial Times.

Читайте также У Spotify появится новый тариф

В агентстве отметили, что представители музыкальной индустрии давно давят на Spotify, Apple Music и другие стриминговые музыкальные платформы из-за того, что их цены растут медленнее инфляции и что музыкальные подписки значительно дешевле видеосервисов типа Netflix.

Подписка на Spotify в США стоит $11,99, что на $2 больше, чем 14 лет назад, когда этот сервис только появился.

В каких странах уже выросли цены

По данным аналитиков, Spotify уже начал повышать цены в некоторых странах, таких как Нидерланды и Люксембург.

Читайте также Spotify выплатил $10 миллиардов музыкальной индустрии в 2024 году

В США, крупнейшем рынке компании, этим летом повышения не ожидают, потому что там цены уже были повышены в июле 2024 года.

В Украине стоимость индивидуального плана составила $4,99 (свыше 200 грн) в месяц.

История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.