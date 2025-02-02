Spotify выплатил $10 миллиардов музыкальной индустрии в 2024 году — Finance.ua

Spotify выплатил $10 миллиардов музыкальной индустрии в 2024 году Сегодня 23:16 — Фондовый рынок

Spotify выплатил $10 миллиардов музыкальной индустрии в 2024 году

Стриминговый сервис Spotify выплатил $10 млрд музыкальной индустрии в 2024 году. Эти средства получили не только артисты, но и другие партнеры, в том числе издатели.

Об этом сообщила пресс-служба Spotify.

Рост выплат и пользователей

В 2014 году ежегодные выплаты Spotify составляли миллиард долларов, а количество пользователей платных подписок — 15 миллионов.

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По состоянию на третий квартал 2024 года, общее количество подписчиков стриминга составляет 252 миллиона — и 60% из них пользуются бесплатной версией с рекламой.

Стриминг подсчитал, что в 2014 году около 10 тысяч артистов генерировали от $10 тысяч на Spotify, теперь столько же артистов генерируют более $100 тысяч.

Воздействие на музыкальный рынок

Кроме того, Spotify напомнил отчет Международной федерации фонографической индустрии за 2024 год, согласно которому на платформу приходится около трети мирового дохода от стримингов, а также около половины доходов независимых исполнителей.

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В начале января 2025 года музыкальная финансовая платформа Duetti отметила , что выплаты за прослушивание для независимых артистов стабилизируются после нескольких лет понижения.

Однако Spotify выплачивала меньше — $3 за тысячу прослушиваний. Другие платформы, такие как Amazon Music, Apple Music и YouTube платили соответственно $8,8, $6,2 и $4,8 за тысячу прослушиваний в 2024 году, пишет TechCrunch.

В отчете также говорится, что хотя Spotify на протяжении многих лет повышала цены на свои планы, средняя выплата музыкантам снизилась.

theБабель По материалам:

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