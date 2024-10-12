Spotify научится автоматически создавать плейлисты для режима полета — Finance.ua

Spotify научится автоматически создавать плейлисты для режима полета
Музыкальный стриминговый сервис Spotify нашел решение проблемы, когда пользователь летит в самолете, но забыл скачать свою музыку.
Об этом пишет Hypebeast.
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Теперь будет доступна функция «Резервное копирование в автономном режиме».
Отмечается, что при включении функции автоматически создается и загружается список воспроизведения для использования в автономном режиме.
В списке будут исключительно треки, которые уже хранятся на пользовательском устройстве или в кэше, даже если песни не были загружены.
После создания пользователи могут сортировать список воспроизведения Offline Backup.
Оффлайн-резервное копирование было введено в бета-версии в прошлом году и теперь оно доступно во всем мире для подписчиков Spotify Premium.
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