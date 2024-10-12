Spotify научится автоматически создавать плейлисты для режима полета — Finance.ua

Spotify научится автоматически создавать плейлисты для режима полета Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Spotify научится автоматически создавать плейлисты для режима полета, Фото: Bloomberg

Музыкальный стриминговый сервис Spotify нашел решение проблемы, когда пользователь летит в самолете, но забыл скачать свою музыку.

Об этом пишет Hypebeast.

Читайте также Spotify заявил о рекордной квартальной прибыли

Теперь будет доступна функция «Резервное копирование в автономном режиме».

Отмечается, что при включении функции автоматически создается и загружается список воспроизведения для использования в автономном режиме.

В списке будут исключительно треки, которые уже хранятся на пользовательском устройстве или в кэше, даже если песни не были загружены.

Читайте также Пользователи Spotify теперь могут комментировать подкасты

После создания пользователи могут сортировать список воспроизведения Offline Backup.

Оффлайн-резервное копирование было введено в бета-версии в прошлом году и теперь оно доступно во всем мире для подписчиков Spotify Premium.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.