Spotify научится автоматически создавать плейлисты для режима полета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Spotify научится автоматически создавать плейлисты для режима полета

Технологии&Авто
10
Spotify научится автоматически создавать плейлисты для режима полета
Spotify научится автоматически создавать плейлисты для режима полета, Фото: Bloomberg
Музыкальный стриминговый сервис Spotify нашел решение проблемы, когда пользователь летит в самолете, но забыл скачать свою музыку.
Об этом пишет Hypebeast.
Читайте также
Теперь будет доступна функция «Резервное копирование в автономном режиме».
Отмечается, что при включении функции автоматически создается и загружается список воспроизведения для использования в автономном режиме.
В списке будут исключительно треки, которые уже хранятся на пользовательском устройстве или в кэше, даже если песни не были загружены.
Читайте также
После создания пользователи могут сортировать список воспроизведения Offline Backup.
Оффлайн-резервное копирование было введено в бета-версии в прошлом году и теперь оно доступно во всем мире для подписчиков Spotify Premium.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.