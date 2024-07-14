Пользователи Spotify теперь могут комментировать подкасты — Finance.ua

Пользователи Spotify теперь могут комментировать подкасты 14.07.2024, 00:09 — Технологии&Авто

Пользователи Spotify теперь могут комментировать подкасты, Фото:Bloomberg

Стриминговый музыкальный сервис Spotify запускает новую функцию — комментарии к эпизодам подкастов.

Об этом пишет пресс-служба.

Spotify отмечает, что новая функция важна для авторов подкастов, желающих увеличить свою аудиторию и построить с ней прочные отношения.

По умолчанию комментарии будут приватными, авторы подкастов сами будут одобрять каждый комментарий, который хотят отразить. От этой функции также можно и отказаться.

Создатели контента могут управлять комментариями в веб-приложении Spotify for Podcasters и в обновленном приложении Spotify for Podcasters. Там новая функция будет разворачиваться в течение нескольких дней.

Пользователи Spotify смогут воспользоваться новым функционалом через несколько дней тоже. Комментарии будут внедряться поэтапно в разных странах.

theБабель По материалам:

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