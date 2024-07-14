Пользователи Spotify теперь могут комментировать подкасты — Finance.ua

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Пользователи Spotify теперь могут комментировать подкасты

Технологии&Авто
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Пользователи Spotify теперь могут комментировать подкасты
Пользователи Spotify теперь могут комментировать подкасты, Фото:Bloomberg
Стриминговый музыкальный сервис Spotify запускает новую функцию — комментарии к эпизодам подкастов.
Об этом пишет пресс-служба.
Spotify отмечает, что новая функция важна для авторов подкастов, желающих увеличить свою аудиторию и построить с ней прочные отношения.
По умолчанию комментарии будут приватными, авторы подкастов сами будут одобрять каждый комментарий, который хотят отразить. От этой функции также можно и отказаться.
Пользователи Spotify теперь могут комментировать подкасты
Создатели контента могут управлять комментариями в веб-приложении Spotify for Podcasters и в обновленном приложении Spotify for Podcasters. Там новая функция будет разворачиваться в течение нескольких дней.
Пользователи Spotify смогут воспользоваться новым функционалом через несколько дней тоже. Комментарии будут внедряться поэтапно в разных странах.
По материалам:
theБабель
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