Пользователи Spotify теперь могут комментировать подкасты — Finance.ua

Пользователи Spotify теперь могут комментировать подкасты
Стриминговый музыкальный сервис Spotify запускает новую функцию — комментарии к эпизодам подкастов.
Об этом пишет пресс-служба.
Spotify отмечает, что новая функция важна для авторов подкастов, желающих увеличить свою аудиторию и построить с ней прочные отношения.
По умолчанию комментарии будут приватными, авторы подкастов сами будут одобрять каждый комментарий, который хотят отразить. От этой функции также можно и отказаться.
Создатели контента могут управлять комментариями в веб-приложении Spotify for Podcasters и в обновленном приложении Spotify for Podcasters. Там новая функция будет разворачиваться в течение нескольких дней.
Пользователи Spotify смогут воспользоваться новым функционалом через несколько дней тоже. Комментарии будут внедряться поэтапно в разных странах.
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