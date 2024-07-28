Spotify заявил о рекордной квартальной прибыли — Finance.ua

Spotify заявил о рекордной квартальной прибыли Сегодня 05:29 — Фондовый рынок

Spotify заявил о рекордной квартальной прибыли

Spotify опубликовал рекордную квартальную прибыль, немного опередив ожидания, что привело к росту его акций более чем на 14% на предыдущих торгах.

Об этом сообщает Reuters.

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Прибыль выросла на 45% по сравнению с предыдущим годом до 1,21 млрд долл., что несколько превысило ожидания аналитиков. Прибыль на акцию в 1.44 дол. также превзошла прогнозы в 1.15 дол.

Сообщается, что в прошлом году шведский гигант потокового аудио пытался сократить расходы ценой увольнений и урезания маркетингового бюджета, в то же время пытаясь расширить свою базу пользователей за счет промоакций и новых инвестиций в подкасты.

Во втором квартале 2024 года количество платных подписчиков Spotify возросло до 246 миллионов, что немного превысило ожидания.

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Выручка выросла на 20% до 3,81 млрд евро за второй квартал 2024 года, что несколько ниже прогноза аналитиков в 3,82 млрд евро. Компания не достигла собственной цели по ежемесячному количеству активных пользователей.

Ранее Spotify заявлял, что преследует цель достичь 631 миллиона ежемесячных активных пользователей, но по итогам квартала достиг лишь 626 миллионов.

Економічна Правда По материалам:

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