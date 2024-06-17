Spotify объявляет о создании собственного креативного агентства и тестирует генеративную голосовую рекламу с искусственным интеллектом — Finance.ua
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Spotify объявляет о создании собственного креативного агентства и тестирует генеративную голосовую рекламу с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Spotify объявляет о создании собственного креативного агентства и тестирует генеративную голосовую рекламу с искусственным интеллектом
Spotify объявляет о создании собственного креативного агентства и тестирует генеративную голосовую рекламу с искусственным интеллектом
Spotify объявил, что основал первое собственное креативное агентство под названием Creative Lab, помогающее брендам создавать кастомные маркетинговые кампании, а также начнет тестировать генераторные голосовые объявления с искусственным интеллектом. Компания также станет тестировать генеративную рекламу с искусственным интеллектом.
Запуск Creative Lab свидетельствует о том, что Spotify увеличивает свои усилия по привлечению рекламодателей на платформу. Это, вероятно, может стать привлекательным предложением для маркетологов, поскольку они смогут охватить 615 миллионов слушателей Spotify.
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Кроме того, Spotify работает над новым инструментом искусственного интеллекта для рекламодателей: Quick Audio, который позволяет брендам создавать сценарии и дикторские тексты с помощью генеративного ИИ. Представитель компании сообщил, что инструмент в скором времени будет запущен в Spotify Ads Managers.
Ранее один из руководителей Spotify заявил, что компания планирует использовать ИИ для создания начитанных хостом объявлений для подкастеров.
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Бренды смогут работать с новой командой Creative Lab над созданием видео- и аудиореклам, цифрового опыта в приложениях и других интерактивных форматов рекламы, таких как карты с призывом к действию (CTA), рассказал представитель компании TechCrunch.
«Каждая кампания, к которой присоединяется Creative Lab, максимально адаптирована к потребностям каждого конкретного бренда и бизнеса», — сказал представитель компании.
По материалам:
ITsider.
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