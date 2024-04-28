Spotify планирует очередное повышение цен — Finance.ua

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Spotify планирует очередное повышение цен

Фондовый рынок
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Spotify планирует очередное повышение цен
Spotify планирует очередное повышение цен, Фото: britannica.com
Гигант потокового аудио добавил несколько новых функций (в том числе и из ИИ), подталкивая абонентов к оформлению платных подписок.
Как сообщает Bloomberg, в первом квартале 2024 года количество платных пользователей Spotify выросло на 14% по сравнению с прошлым годом — до 239 млн.
Общее количество абонентов между тем достигло 615 млн (по сравнению с 617,9 млн в прошлом году).

Доход Spotify

Общий доход Spotify вырос на 20% - до $3,8 млрд, а операционная прибыль компании составила $179 млн, превзойдя оценки.
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В прошлом году Spotify поднял цены на подписки и планирует очередное повышение — примерно на $1−2 в месяц на пяти рынках до конца апреля, включая Великобританию, Австралию и Пакистан.
Дополнительно компания разрабатывает новые тарифы для аудиокниг — в 2023 году сервис впервые представил подписку на аудиокниги и говорит, что более 25% пользователей, имеющих доступ к предложению, нажали «Воспроизвести» по крайней мере один раз.
Напомним, стриминговый сервис Spotify в 2023 году выплатил исполнителям $9 млрд роялти.
По материалам:
ITC.ua
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