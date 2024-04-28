Spotify планирует очередное повышение цен — Finance.ua

Spotify планирует очередное повышение цен 28.04.2024, 00:08 — Фондовый рынок

Spotify планирует очередное повышение цен, Фото: britannica.com

Гигант потокового аудио добавил несколько новых функций (в том числе и из ИИ), подталкивая абонентов к оформлению платных подписок.

Как сообщает Bloomberg, в первом квартале 2024 года количество платных пользователей Spotify выросло на 14% по сравнению с прошлым годом — до 239 млн.

Общее количество абонентов между тем достигло 615 млн (по сравнению с 617,9 млн в прошлом году).

Доход Spotify

Общий доход Spotify вырос на 20% - до $3,8 млрд, а операционная прибыль компании составила $179 млн, превзойдя оценки.

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В прошлом году Spotify поднял цены на подписки и планирует очередное повышение — примерно на $1−2 в месяц на пяти рынках до конца апреля, включая Великобританию, Австралию и Пакистан.

Дополнительно компания разрабатывает новые тарифы для аудиокниг — в 2023 году сервис впервые представил подписку на аудиокниги и говорит, что более 25% пользователей, имеющих доступ к предложению, нажали «Воспроизвести» по крайней мере один раз.

$9 млрд роялти. Напомним, стриминговый сервис Spotify в 2023 году выплатил исполнителямроялти.

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