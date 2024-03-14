Spotify запускает полнометражные музыкальные видео для премиум-подписчиков в 11 странах — Finance.ua
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Spotify запускает полнометражные музыкальные видео для премиум-подписчиков в 11 странах

Технологии&Авто
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Spotify запускает полнометражные музыкальные видео для премиум-подписчиков в 11 странах
Spotify запускает полнометражные музыкальные видео для премиум-подписчиков в 11 странах
Шведская музыкальная стриминговая компания Spotify запускает полнометражные музыкальные видео в версии премиум-подписчиков в одиннадцати странах со среды.
Об этом сообщила компания.
Музыкальные видео будут доступны в бета-версии пользователям Premium в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Швеции, Бразилии, Колумбии, Филиппинах, Индонезии и Кении.
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«Бета-версия музыкальных видео на Spotify начинает разворачиваться с ограниченным каталогом музыкальных видео, включая хиты мировых исполнителей», — говорится в сообщении.
Музыкальные видео Spotify будут доступны через приложение на устройствах iOS и Android, компьютерах и смарт-телевизорах.
На основе отзывов пользователей бета-версии компания будет рассматривать решение о запуске полнометражных видео в других странах.
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Напомним, в марте прошлого года Spotify представил «Клипы», вертикальные видео продолжительностью до 30 секунд, загружаемые непосредственно на Spotify для исполнителей.
Компания также расширила свои предложения, включая подкасты и аудиокниги, чтобы привлечь больше пользователей.
По материалам:
detector.media
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