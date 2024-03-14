Spotify запускает полнометражные музыкальные видео для премиум-подписчиков в 11 странах — Finance.ua

Spotify запускает полнометражные музыкальные видео для премиум-подписчиков в 11 странах 14.03.2024, 01:13 — Технологии&Авто

Spotify запускает полнометражные музыкальные видео для премиум-подписчиков в 11 странах

Шведская музыкальная стриминговая компания Spotify запускает полнометражные музыкальные видео в версии премиум-подписчиков в одиннадцати странах со среды.

Об этом сообщила компания

Музыкальные видео будут доступны в бета-версии пользователям Premium в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Швеции, Бразилии, Колумбии, Филиппинах, Индонезии и Кении.

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«Бета-версия музыкальных видео на Spotify начинает разворачиваться с ограниченным каталогом музыкальных видео, включая хиты мировых исполнителей», — говорится в сообщении.

Музыкальные видео Spotify будут доступны через приложение на устройствах iOS и Android, компьютерах и смарт-телевизорах.

На основе отзывов пользователей бета-версии компания будет рассматривать решение о запуске полнометражных видео в других странах.

Напомним, в марте прошлого года Spotify представил «Клипы», вертикальные видео продолжительностью до 30 секунд, загружаемые непосредственно на Spotify для исполнителей.

Компания также расширила свои предложения, включая подкасты и аудиокниги, чтобы привлечь больше пользователей.

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